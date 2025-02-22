Güzide Duran'ın boşanma sürecinde Okan Buruk detayı: Aşk hikayelerinin odak noktasında neden o var?

Haberler.com'da yayınlanan "Magazin Bahane" programında Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Güzide Duran ile eşi Adnan Aksoy'un boşanma sürecini masaya yatırdı.

Kalaycıoğlu ile Solaker, Güzide Duran'ın Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddialarıyla ilgili de çarpıcı sözler sarf etti.

"İNSAN NEDEN SESSİZ KALIR?"

Gökay Kalaycıoğlu, çiftin boşanma süreci ve açtıkları tazminat davaları hakkında "Süreç aslına bakacak olursan Adnan Aksoy ile başladı. İlk başta Güzide Duran ile Okan Buruk'un birlikte olduğu iddia edildi. 16 yıllık bir evlilik, sen podyumların en en aranılan en kalifiye elemanlarından bir tanesi, Best Model'in çıkarttığı en özel isimlerden bir tanesisin... Güzide Duran bana göre de podyumdaki en Avrupai isimlerden bir tanesidir. Şana şöhrete her şeye sırt çevirip böyle bir hayata yelken açtın. Böyle bir karar alıyorsun, böyle bir hayat yaşıyorsun... 16 sene boyunca insan neden sessiz kalır bu tarz şeylere?" dedi.

"YÜRÜYEN CİNSELLİK SEMBOLÜ HALİNE GELDİ"

Son dönemde Okan Buruk hakkında sık sık çıkan aşk haberleriyle ilgili konuşan Kalaycıoğlu, "Okan hocaya biraz haksızlık yapıldığını düşünüyorum ben. Hadise ile adı anıldı, aynı dönemde Güzide Duran ile de... İddialar havalarda uçuşuyor. Okan Buruk bir anda Türkiye'nin yürüyen cinsellik sembolü haline geldi. Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddiası çıkana kadar her şeye sustu. Peki son dönemde mesela bütün yakıştırmaların, bütün aşk hikayelerinin odak noktasında neden Okan Buruk var? Çok yakın zamanda Hadise'yle de yakıştırılır öyle bir iddia da vardı" diye konuştu ve sözlerine şöyle devam etti:

"ADAM SENİ RENCİDE ETMENİN DERDİNDE"

"Bu tazminat nedir? Adam sana 2 liralık tazminat açıyor, seni rencide etmenin derdinde. Sen tamamıyla işin ticaretinde gibi görünüyorsun. Güzide Duran eğer ki Türkiye'de kalsa ve işine devam etseydi 20 milyondan çok fazlasını kazanırdı"

"16 YILDA 20 MİLYONU BEŞ KERE KAZANIRDI"

Hakan Solaker ise "Daha fazlasını kazanırdı. Daha bu dedikodu olduğunda ilk televizyon programın imzasını attı işte. Tabii 16 yıl aradan sonra geliyorsun. Yani 16 yılda o 20 milyonu beş kere kazanırdı" diyerek Kalaycıoğlu'na destek verdi.