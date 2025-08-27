Güzide Duran'ın yüzüklü paylaşımı aşk dedikodularını alevlendirdi

Ünlü iş insanı ve sosyetik isim Güzide Duran, sosyal medyada yaptığı yeni paylaşım ile gündeme bomba gibi düştü. Boşanma aşamasında olmasına rağmen Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile adı aşk dedikodularına karışan Duran, son paylaşımında taktığı yüzükle dikkatleri üzerine çekti.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu ve birçok kullanıcı, Duran'ın bu hareketini Fikret Orman ile nişanlandığı şeklinde yorumladı. Takipçiler, fotoğrafa yaptıkları yorumlarda "Nişan mı?" ve "Güzide hanım tebrikler" gibi ifadelerle ilgilerini dile getirdi.

Güzide Duran, uzun süredir özel hayatıyla gündemde olan bir isim. Daha önce boşanma sürecinde olduğu eşiyle yaşadığı durumları ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sıkça konuşulan Duran, Fikret Orman ile yakınlaşmasıyla da dikkatleri üzerine çekmişti. İkilinin samimi fotoğrafları ve sosyal medyada birbirlerine yaptıkları paylaşımlar, dedikoduların artmasına sebep oldu.

Öte yandan, konuya dair resmi bir açıklama yapılmadığı için iddialar hâlâ spekülasyon olarak değerlendiriliyor. Sosyal medya kullanıcıları ve magazin gündemi, çiftin nişanlanıp nişanlanmadığını merakla takip ediyor.

Güzide Duran'ın yüzüklü paylaşımı, özellikle magazin camiasında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dedikoduların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.