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Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu

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Geçtiğimiz sene Ceyhun Ergin ile sessiz sedasız nikah masasına oturan Leyla Lydia Tuğutlu, ilk bebeğini kucağına aldı. Suda doğum yapan oyuncu, bebeğine "Evren Deniz" adını verdi.

Geçtiğimiz yıl Almanya'da Ceyhun Ergin ile evlenen tescilli güzel ve oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu'dan ilk bebeğini dünyaya getirdi.Çift, 'Evren Deniz' adını verdikleri bebeklerini 18 Ocak Çarşamba günü kucaklarına aldı.

"BEN DE BEBEĞİM DE ÇOK SAĞLIKLIYIZ"

Sağlıklı bir şekilde doğum yapan Leyla Lydia Tuğutlu son zamanlarda daha sık tercih edilen suda doğum yöntemini tercih etti. Doğumuyla ilgili konuşan güzel oyuncu "Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Ben de bebeğim de çok sağlıklıyız. Bundan sonra hayatımızda yepyeni bir dönem başlıyor" dedi.

Leyla Lydia Tuğutlu hamileliğinin altıncı ayında sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurmuştu.

Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu

Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu

Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu

Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Leyla Lydia Tuğutlu Almanya Magazin Haberler

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