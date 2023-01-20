Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu

Geçtiğimiz yıl Almanya'da Ceyhun Ergin ile evlenen tescilli güzel ve oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu'dan ilk bebeğini dünyaya getirdi.Çift, 'Evren Deniz' adını verdikleri bebeklerini 18 Ocak Çarşamba günü kucaklarına aldı.

"BEN DE BEBEĞİM DE ÇOK SAĞLIKLIYIZ"

Sağlıklı bir şekilde doğum yapan Leyla Lydia Tuğutlu son zamanlarda daha sık tercih edilen suda doğum yöntemini tercih etti. Doğumuyla ilgili konuşan güzel oyuncu "Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Ben de bebeğim de çok sağlıklıyız. Bundan sonra hayatımızda yepyeni bir dönem başlıyor" dedi.

Leyla Lydia Tuğutlu hamileliğinin altıncı ayında sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurmuştu.