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Güzel oyuncu İlkin Tüfekçi, küvette verdiği pozlarla dikkat çekti

Magazin Haberleri

Bodrum'da tatilde olan güzel oyuncu İlkin Tüfekçi, verdiği küvet pozlarıyla dikkat çekti. Oyuncunun cesur pozlarına beğeni yağdı.

Bir dönem adı Çağatay Ulusoy ile aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu İlkin Tüfekçi, yaz sezonu açtı. Tüfekçi tatil için rotasını Bodrum'a çevirdi.

KÜVETTE POZ VERDİ

Şu sıralar herhangi bir projede boy göstermeyen İlkin Tüfekçi sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor. 35 yaşındaki güzel oyuncu son olarak küvet içinde verdiği pozla olay oldu.

Güzel oyuncu İlkin Tüfekçi, verdiği küvet pozlarıyla dikkat çekti

BEĞENİ YAĞDI

Küvette olduğu anlara ait fotoğraflarını art arda paylaşana Tüfekçi'ye beğeni yağdı. Ünlü oyuncunun paylaşımın yorumlara kapalı olması ise dikkat çekti.

Güzel oyuncu İlkin Tüfekçi, verdiği küvet pozlarıyla dikkat çekti

Güzel oyuncu İlkin Tüfekçi, verdiği küvet pozlarıyla dikkat çekti

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

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