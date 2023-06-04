Güzel oyuncu İlkin Tüfekçi, küvette verdiği pozlarla dikkat çekti
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Bodrum'da tatilde olan güzel oyuncu İlkin Tüfekçi, verdiği küvet pozlarıyla dikkat çekti. Oyuncunun cesur pozlarına beğeni yağdı.
Bir dönem adı Çağatay Ulusoy ile aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu İlkin Tüfekçi, yaz sezonu açtı. Tüfekçi tatil için rotasını Bodrum'a çevirdi.
KÜVETTE POZ VERDİ
Şu sıralar herhangi bir projede boy göstermeyen İlkin Tüfekçi sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor. 35 yaşındaki güzel oyuncu son olarak küvet içinde verdiği pozla olay oldu.
BEĞENİ YAĞDI
Küvette olduğu anlara ait fotoğraflarını art arda paylaşana Tüfekçi'ye beğeni yağdı. Ünlü oyuncunun paylaşımın yorumlara kapalı olması ise dikkat çekti.