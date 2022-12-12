Güzel Günler dizisinde şarkı söyleyen Ecem Erkek, sesiyle izleyicilerden tam not aldı

Sevilen oyuncu Ecem Erkek, başrol oynadığı Güzel Günler dizisindeki bir sahnede Ebru Gündeş'in "Demir Attım Yalnızlığa" şarkısını okudu. Oyunculuğuyla kendine hayran bırakan oyuncu, güçlü sesiyle de kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Show TV'de yayınlanan Güzel Günler dizisinde "Füsun" karakterini oynayan Ecem Erkek, oyunculuk performansının yanı sıra güçlü sesiyle de izleyicilerden tam not aldı. Geçtiğimiz haftalarda Cem Adrian ile düet yapan oyuncu, dizide de Ebru Gündeş'in "Demir Attım Yalnızlığa" isimli şarkısını seslendirdi.

SESİYLE ALKIŞ TOPLADI

Dizide Füsun karakterini oynayan Ecem Erkek, yapılan 90'lar partisinde sahneye çıkarak canlı şekilde şarkı söyledi. Erkek'in dizideki sahne performansı kısa sürede Twitter'da gündem olurken yorumlar da beraberinde geldi. Başarılı isim için "İki dakika önce gülmekten karnımı ağrıtan kadın iki dakika sonra hıçkıra hıçkıra ağlatıyor" yorumu yapıldı.