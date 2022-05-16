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Gülsim Ali'ye Fransa'da 'yılın En Sevilen'i Ödülü

Snob Magazin - Magazin
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Gülsim Ali'ye Fransa'da 'yılın En Sevilen'i Ödülü

Oynadığı dizilerle ünü ülke sınırlarını aşan Gülsim Ali Lyon'daki Festiculture'de iki ödül aldı.

Fransa'nın Lyon kentinde haftasonu düzenlenen 'Festiculture' etkinliğinde Gülsim Ali'ye 'Yılın En Sevilen Kadın Oyuncusu' ödülü ve Gönül Dağı dizisindeki partneri Berk Atan ile birlikte 'Yılın En Sevilen Dizi Çifti' ödülü verildi.

Oynadığı son iki dizisi Diriliş ve Gönül Dağı ile farklı ülkelerde büyük bir hayran kitlesi yakalayan Gülsim Ali, tören sonrası Eyfel Kulesi'ni ziyaret için gittiği Paris'te sevenlerinin yoğun ilgisi nedeniyle adeta yürümekte zorlandı. Özellikle gurbetçi hayranlarıyla fotoğraf çektiren ünlü oyuncu, Fransa'da gördüğü ilgiden son derece memnun kaldığını ifade etti.

Lyon'da geleneksel olarak her yıl düzenlenen 'Festiculture' etkinliğine Gülsim Ali, Berk Atan, Cihangir Ceyhan gibi ünlü Türk oyuncular katıldı. Festival, ödül töreninin dışında konferans, imza günleri, yöresel yemek sunumları gibi farklı kültürel etkinlikleri kapsıyor.

Snob Magazin / Magazin

Gönül Dağı, Gülsim Ali, Fransa, Lyon, Magazin, Haberler

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