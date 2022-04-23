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Gülşen, konserinde erkek görevlinin omzuna oturarak şarkı söyledi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Geçtiğimiz haftalarda verdiği bir konserde erkek arkadaşının kucağına oturmasıyla günlerce eleştirilen Gülşen, bu sefer de dün akşam İzmir'de verdiği konserinde güvenlik görevlisinin omzuna oturarak şarkı söyledi.

Sahne kıyafetleriyle ve son çıkardığı Lolipop şarkısının klibiyle gündemden düşmeyen şarkıcı Gülşen, konserleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Gülşen, dün akşam İzmir'de sahne aldı.

GÖREVLİNİN OMZUNA OTURUP ŞARKI SÖYLEDİ

Daha önce bir konserinde erkek arkadaşının kucağına oturan ve bu hareketinden dolayı günlerce konuşulan şarkıcı, bu sefer de bir güvenlik görevlisinin omzuna oturarak seyircilerin arasında dolaşıp şarkı söyledi. Gülşen'in o anları ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen'in dün akşamki konserinde giydiği kot pantolon ve bluzu dikkat çekti.

Gülşen, konserinde erkek görevlinin omzuna oturarak şarkı söyledi

KONSERİNDE ERKEK ARKADAŞININ KUCAĞINA OTURMUŞTU

Ünlü şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz haftalarda verdiği konserinde yakın arkadaşı Tolga Sezgin'in kucağına oturmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Gülşen, eleştirilere "Sahneden indiğimde bir arkadaşımın kucağına oturdum, olanlar oldu. O gün çok mutluyduk. Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissetim. Sonra da arkadaşımın kucağına oturdum. Ne var bunda?" demişti.

Gülşen, konserinde erkek görevlinin omzuna oturarak şarkı söyledi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Gülşen, Magazin, Haberler

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