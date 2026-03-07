Haberler

Gülşen'in son hali olay oldu! Eleştiri yağıyor

Gülşen'in son hali olay oldu! Eleştiri yağıyor
Güncelleme:
Ünlü şarkıcı Gülşen, Londra'da vereceği konseri duyurmak için kamera karşısına geçti. Ancak sanatçının videodaki görüntüsü geniş yankı uyandırdı. Dudak dolgusu nedeniyle konuşmakta zorlanan ve dudaklarını tam kapatamayan Gülşen, kısa sürede eleştirilerin odağına yerleşti.

  • Gülşen, sosyal medyada Londra konserinin duyurusunu yaptığı bir video paylaştı.
  • Sosyal medya kullanıcıları, Gülşen'in dudaklarının dolgun görünmesi ve konuşurken zorlanıyormuş gibi izlenim vermesi üzerine yorum yaptı.
  • Gülşen, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Ünlü şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Londra konserinin duyurusunu yaptı. Konser heyecanını takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcının görüntüsü ise videonun önüne geçti. Kullanıcılar, özellikle dudaklarının belirgin şekilde dolgun görünmesi ve konuşurken zorlanıyormuş gibi bir izlenim vermesi üzerine çok sayıda yorum yaptı.

"KONUŞURKEN ZORLANIYOR"

Videonun kısa sürede yayılmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları Gülşen'in estetik müdahalelerine dikkat çekti. Bazı kullanıcılar sanatçının dudak dolgusunun abartılı olduğunu savunarak konuşmakta güçlük çektiğini ileri sürdü. Paylaşımlarda "Dudaklarını kapatamıyor", "Konuşurken zorlanıyor" ve "Estetik fazla kaçmış" gibi yorumlar öne çıktı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı takipçiler ise Gülşen'i savunan paylaşımlar yaptı. Sanatçının sahne performansları ve müzik kariyerine dikkat çeken kullanıcılar, görünümü üzerinden yapılan eleştirilerin gereksiz olduğunu ifade etti.

Gülşen'in Londra konseri için yaptığı paylaşım kısa sürede gündem olurken, sanatçı konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

