Güllü'nün ölümünde gizem büyüyor! Komşu canlı yayında kimsenin bilmediği detayı anlattı

Geçtiğimiz hafta evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma, dün Cinayet Büro Amirliği'ne devredildi. Soruşturmanın seyri değişirken, bugün "Gel Konuşalım" programına bağlanan Güllü'nün apartman komşusu canlı yayında dikkat çekici iddialar ortaya attı.

"CAM KIRIK, PARÇAYI ÇÖPE ATTILAR"

İsmini vermek istemeyen komşu, taziye için eve gittiğinde teras camının kırık olduğunu gördüğünü anlattı. Komşu, "Sehpanın altında bir cam parçası buldum. Kafamı kaldırdığımda baktım cam kırılmıştı. Ablasına söyledim, 'kırılmış herhalde' dedi ve parçayı elimden alıp çöpe attı" ifadelerini kullandı.

"CAMDAN DÖRDÜNCÜ BİR KİŞİ GİRMİŞ OLABİLİR"

Canlı yayında konuşan komşu, camın kırık olmasının sıradan bir durum olmadığını vurguladı. Güllü'nün mutfağından yan evin terasa açılan camın kırıldığını gördüğünü belirten tanık, "Tahminimce camdan dördüncü bir kişi daha girdi" sözleriyle soruşturmada yeni bir ihtimali gündeme getirdi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Güllü'nün evindeki cam kırığı detayı ve "dördüncü kişi" ihtimali, sanatçının ölümünün basit bir düşme vakası olmadığını düşündürüyor. Cinayet Büro ekipleri, hem olay yerindeki izleri hem de görgü tanıklarının ifadelerini yeniden incelemeye aldı.