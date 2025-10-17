Haberler

Güller ve Günahlar, MIPCOM'da Türk Dizilerinin Gurur Kaynağı Oldu

Güller ve Günahlar, MIPCOM'da Türk Dizilerinin Gurur Kaynağı Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KANAL D'nin yeni dizisi Güller ve Günahlar'ın başrol oyuncuları Cemre Baysel ve Murat Yıldırım, MIPCOM Fuarı'nda diziye ilişkin heyecanlarını paylaşarak, Türk dizilerinin dünya genelinde tanınmasının önemli bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

KANAL D'nin yeni dizisi Güller ve Günahlar'ın başrol oyuncuları Cemre Baysel ve Murat Yıldırım, MIPCOM Fuarı'nda dikkat çeken isimler arasındaydı. İkili Cannes'ın büyülü atmosferinde, diziyle ilgili heyecanlarını paylaştı. MIPCOM gibi uluslararası platformların Türk dizilerine açtığı kapılarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Murat Yıldırım, "Türk yapımları artık dünya genelinde tanınıyor. Konsoloslarla yaptığımız görüşmelerde, dizilerin Türkiye'nin en güçlü tanıtım aracı olduğu söyleniyor. Bu bizim için bir gurur kaynağı" dedi.

'KANAL D'YE YENİDEN KAVUŞTUĞUM İÇİN MUTLUYUM'

Güller ve Günahlar heyecanı yaşayan Cemre Baysel, projeye dahil olma süreciyle ilgili şunları söyledi:

" Kanal D'ye yeniden kavuştuğum için çok mutluyum. Senaryoyu ilk okuduğumda gizemli yapısı ve heyecanı beni içine çekti. Başımıza ne gelecek diye merak ettiğim bir metindi. İzleyicinin de aynı hissi yaşayacağını düşünüyorum."

'BU ROL BENİM İÇİN ÇOK FARKLIYDI'

Murat Yıldırım ise dizide aldatılan bir erkeği canlandırmanın kendisi için önemli bir deneyim olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu rol benim için çok farklıydı. Daha önce oynamadığım bir karakter. Serhat, ihanete uğramış bir adam ve sonrasında Zeynep'le tanışarak bambaşka bir iyileşme yolculuğuna çıkıyor. Karakterin empati kurulabilir tarafları, hikayenin farklılaşması beni çok etkiledi."

'İLK BÖLÜMDEN İTİBAREN GÜÇLÜ GERİ DÖNÜŞLER ALDIK'

Dizinin ilk bölümünün ardından gelen tepkilerin de olumlu olduğunu vurgulayan Yıldırım, reytinglerin güzel başladığını ve özellikle yakın çevresinden aldığı tepkilerin kendisini mutlu ettiğini de belirtti. Yıldırım şöyle devam etti: "İzleyiciden gelen yorumlar tam da istediğimiz gibi. Kendi adıma da 'olmuş' diyebildim. Bu rahatlatıcı. Baysel ise dizinin sektörden bağımsız kişilerden bile yoğun ilgi gördüğünün altını çizerek şunları söyledi: Ailem ve arkadaşlarım, 'Beklediğimizden çok daha güzel bir şey izledik' dediler. Seyircide 'Bir sonraki bölümde ne olacak?' duygusu oluşması bizim için çok kıymetli."

'ÇOK SAYDAM BİR HİKAYE'

Dizinin adının içerdiği anlamlar üzerine de konuşan Murat Yıldırım, "Güller biziz, yani Cemre, Yade ve ben. Günahların kim olduğu ise dizide netleşiyor" diyerek, hikayedeki karşıtlıkların altını çizdi. Baysel ise diziyi tek kelimeyle 'gerçeklik' olarak tanımladı: "Hayatın içinden, doğru ve yanlışların iç içe geçtiği çok saydam bir hikaye."

'TÜRK DİZİLERİ BİZİM İÇİN GURUR KAYNAĞI'

MIPCOM gibi uluslararası platformların Türk dizilerine açtığı kapılarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, Türk yapımlarının artık dünya genelinde tanındığını vurguladı: Latin Amerika'dan Orta Doğu'ya, Avrupa'dan Afrika'ya Türk dizileri izleniyor. Konsoloslarla yaptığımız görüşmelerde, dizilerin Türkiye'nin en güçlü tanıtım aracı olduğu söyleniyor. Bu bizim için bir gurur kaynağı.

'CANNES'A FİLMLE DÖNMEK İSTERİM'

Cannes'da boy gösteren iki oyuncu, gelecekte Cannes Film Festivali'nde yer alma hayallerini de dile getirdi. Yıldırım, "Güzel senaryolarda, güçlü oyunculuklarla burada bir filmle yer almak isterim" derken, Baysel ise "Cannes'a ilk gelişim ama bir sonraki gelişim umarım bir filmle olur" diye konuştu.

Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümüyle cumartesi 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
Taraftarlar çıldıracak! Barış'ı alamayan takım gözünü Icardi'ye dikti

Galatasaray taraftarını korkutan haber
Türkiye, Dünya Kupası'na direkt katılabilir! Tüm gözler o maçta

Dünya Kupası'na direkt gidebiliriz! Tüm gözler o maçta
Şahika Ercümen'den Gazze'ye destek: 107 metrelik tarihi dalış

Rekoru kırdı, mesajı dünyaya verdi: Gazze nefes alsın!
Evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin aldı

Kenti ayağa kaldıran olay! Önce evine çağırdı sonra kılıçla rehin aldı
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.