Gülben Ergen, kendisini bankada olay çıkarmakla suçlayan takipçisine cevap verdi

Sosyal medya hesabından Gülben Ergen'e mesaj atan bir kadın, Ergen'i bankada saygısızlık ve tehdit ettiğini iddia etti. Ergen ise bu iddiayı kamera kayıtlarıyla çürüteceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından Gülben Ergen'e mesaj atan bir kadın "Senin konserine gidip sana prim yaptıran bu millet acaba bugün mesai dışında bir bankanın camlarını yumruklayarak 'ben Gülben Ergen'im, bu bankanın sahiplerini tanıyorum' diyerek saygısızlık ve tehdit ettiğini biliyor mu acaba? Sen kimsin ya, hadsiz kadın" ifadelerini kullandı.

Kadının mesajını kendi sayfasında yayınlayan Ergen ise "Bu mesajınızı bankanın adı ve kamera kayıtlarıyla belgeleyip size cevabınızı vereceğim. Bana değil herhangi bir müşterinize yapılan bu saygısızlığa nezaketle nasıl bir uyumla yaklaştığımı kamera kayıtlarından birlikte izleyeceğiz" dedi.

kamera kayıtlarından birlikte izleyeceğiz" dedi.

"YAZAN KİŞİ YAZDIĞINI SİLDİ VE HESABINI KAPATTI"

Olayla ilgili bir yorum daha yapan Gülben Ergen, sözlerine şöyle devam etti: "Dahası var, nezaketimden yazmadım. Yazan kişi yazdığını sildi ve hesabını kapattı.

Çünkü bankanın kamera kayıtlarını istedim. Ben kin tutmam bilirsiniz. Kamera kayıtları izlensin. Anlayışım, nezaketim ve sıcaklığım karşısında defalarca nasıl özür dilediklerini görün isterim."