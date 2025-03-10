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Gülben Ergen ile Demet Akalın arasında "teşekkür" kriz! Takipten çıktı

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Magazin dünyasının iki ünlü ismi Demet Akalın ve Gülben Ergen arasındaki dostluk, son yaşanan "teşekkür krizi" ile sarsıldı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, Narin Güran adına açılan anaokulu sonrası sosyal medyada yaşanan tartışma, Akalın'ın Ergen'i takipten çıkarmasıyla sonuçlandı.

Şarkıcı Demet Akalın ve Gülben Ergen arasında yaşanan teşekkür krizi, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Gülben Ergen'in kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 56. anaokulunu hizmete açtı. Açılışın ardından Ergen, sosyal medya hesabından destek veren kişilere teşekkür etti.

"CEYLAN AİLESİNE AYIP OLDU"

Ancak bu paylaşımda Ceylan ailesinin adının geçmemesi, Demet Akalın'ın tepkisine neden oldu. Akalın, Ergen'in paylaşımına yorum yaparak "Bir teşekkürü boş geçmişsin sevgili Gülben! Ceylan ailesine ayıp oldu insanlara" ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen ile Demet Akalın arasında 'teşekkür' kriz! Takipten çıktı

"WHATSAPP'TAN TEŞEKKÜR ETMİŞTİM"

Bu yoruma yanıt veren Gülben Ergen, teşekkürlerini özel olarak ilettiğini belirterek, "Sevgili Demet, okulumuz hayırlı olsun mu demek istedin? Okul parkını yaptıran dostlarının Instagram'dan teşekkür beklediğini düşünemedim. Ben Whatsapp'tan teşekkür etmiştim. Adreslerini yazarsan buradan da edeyim" dedi.

Gülben Ergen ile Demet Akalın arasında 'teşekkür' kriz! Takipten çıktı

DEMET AKALIN TEKİBİ BIRAKTI

Yaşanan bu olayın ardından Demet Akalın, Gülben Ergen'i sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı, ancak Ergen'in Akalın'ı takip etmeye devam ettiği görüldü.

Gülben Ergen ile Demet Akalın arasında
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Demet Akalın'ın sorunlu olmadığı insan kaldı mı acaba metin arolat on cenazesinde artık küs kalmayacağım kimseyle ölümlü dünya diyerek ağlıyordu unuttu sanırım

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Haber YorumlarıSeko:

İkisinide ortaya çıktıklarından beri dinlemedim hiçte sevmem her fırsatta reklam için böyle abuk subuk haber yaptırıyorlar...

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