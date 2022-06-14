Gülben Ergen'den konserinde düşünce "Ben Gülben miyim?" diyen Serdar Ortaç'a tepki - Haberler

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Gülben Ergen'den konserinde düşünce "Ben Gülben miyim?" diyen Serdar Ortaç'a tepki

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Gülben Ergen, sahnede düştükten sonra kendisini kaldırmaya çalışan görevlilere "Bırak ben Gülben miyim?" diyen Serdar Ortaç'a tepki göstererek "O anda insanın aklına bu nasıl gelir? Bilinçaltında yer eden nedir?" diyerek tepki gösterdi.

Uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden başarılı şarkıcı Serdar Ortaç, son konserinde oturmak istediği sandalye kayınca yere düştü. Yerinden kalkarken geçtiğimiz aylarda konserinde düşen Gülben Ergen'e gönderme yapan Ortaç'a cevap gecikmedi.

MS hastalığıyla mücadele eden 52 yaşındaki Serdar Ortaç, konser esnasında sandalyeden düştü. Tehlikeli bir durum olmadığı için konserine kaldığı yerden devam eden şarkıcı, "Düştüm abla, ne olacak ya! Ulan düştük iki dakika ne olur yani... Ama güzel düştüm ama... Bırak ben Gülben miyim?" ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen'den konserinde düşünce 'Ben Gülben miyim?' diyen Serdar Ortaç'a tepki

Serdar Ortaç'ın tepkisine sinirlenen Gülben Ergen ise Twitter hesabından cevap verdi. Meslektaşına tepki gösteren Ergen, "Sahnede düşerken 'Ben Gülben miyim' demek o anda insanın aklına nasıl gelir? Bilinçaltında yer eden nedir? Geçmişler olsun" dedi.

Gülben Ergen'den konserinde düşünce 'Ben Gülben miyim?' diyen Serdar Ortaç'a tepki

Geçtiğimiz ay Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında sahne alan Gülben Ergen, düşmüş ve sonrasında apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Taburcu olduktan sonra yaşadıklarını anlatan şarkıcı, "Meslek hayatım boyunca ilk kez böyle bir şey yaşadım. Tansiyonum çok düştü" demişti.

Gülben Ergen'den konserinde düşünce 'Ben Gülben miyim?' diyen Serdar Ortaç'a tepki

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Gülben Ergen Serdar Ortaç Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

By rabsin:

Reklamın iyisi kötüsü olmaz Gülben hanım niye kızıyorsunuz ki ? Bu camia Nın içindesiniz yıllardır biz seyirci olarak medyanın her türlü şaklabanlıklarına katlanıyoruz sizinde bağışıklığınızın bunları kabüllenmesi lazım...

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