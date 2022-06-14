Gülben Ergen'den konserinde düşünce 'Ben Gülben miyim?' diyen Serdar Ortaç'a tepki

Uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden başarılı şarkıcı Serdar Ortaç, son konserinde oturmak istediği sandalye kayınca yere düştü. Yerinden kalkarken geçtiğimiz aylarda konserinde düşen Gülben Ergen'e gönderme yapan Ortaç'a cevap gecikmedi.

"BIRAK BEN GÜLBEN MİYİM?"

MS hastalığıyla mücadele eden 52 yaşındaki Serdar Ortaç, konser esnasında sandalyeden düştü. Tehlikeli bir durum olmadığı için konserine kaldığı yerden devam eden şarkıcı, "Düştüm abla, ne olacak ya! Ulan düştük iki dakika ne olur yani... Ama güzel düştüm ama... Bırak ben Gülben miyim?" ifadelerini kullandı.

GÜLBEN ERGEN'DEN CEVAP GELDİ

Serdar Ortaç'ın tepkisine sinirlenen Gülben Ergen ise Twitter hesabından cevap verdi. Meslektaşına tepki gösteren Ergen, "Sahnede düşerken 'Ben Gülben miyim' demek o anda insanın aklına nasıl gelir? Bilinçaltında yer eden nedir? Geçmişler olsun" dedi.

GÜLBEN ERGEN SAHNEDE DÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz ay Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında sahne alan Gülben Ergen, düşmüş ve sonrasında apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Taburcu olduktan sonra yaşadıklarını anlatan şarkıcı, "Meslek hayatım boyunca ilk kez böyle bir şey yaşadım. Tansiyonum çok düştü" demişti.

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