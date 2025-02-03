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Grammy Ödülleri'ne şeffaf elbise ile katılan Bianca Censori'ye tepki yağdı

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2025 Grammy Ödülleri'nde Kanye West ve eşi Bianca Censori, davetsiz gelmeleri ve Censori'nin şeffaf file elbisesiyle çıplak görünmesi nedeniyle büyük bir skandala imza attı. Censori'nin kırmızı halıda yaptığı bu gösteri, dünya çapında şok etkisi yarattı. Çiftin davetsiz gelmeleri nedeniyle polis eşliğinde salondan çıkarıldıkları iddia edildi fakat başka bir kaynağa göre kendi istekleriyle ayrıldılar. Sosyal medya kullanıcıları bu gösteriyi 'rahatsız edici' olarak nitelendirdi.

2025 Grammy Ödülleri'nde Kanye West ve çıplak görünen Bianca Censori, davetsiz gelmeleri üzerine salondan çıkarıldı.

30 yaşındaki tasarımcı Bianca Censori, kırmızı halıda şeffaf file elbisesiyle iç çamaşırsız görünerek dünya çapında şok etkisi yarattı. Kürk mantosunu teatral bir şekilde çıkararak fotoğrafçılara çıplak vücudunu sergileyen Censori, En İyi Rap Şarkısı kategorisinde aday olan eşi Kanye West ile birlikte poz verdi.

Çiftin davetsiz gelmeleri nedeniyle polis eşliğinde salondan çıkarıldıkları iddia edildi. Ancak başka bir kaynağa göre kendi istekleriyle ayrıldılar. Müzik endüstrisinden bazı kişiler, West'in erken ayrılışını Taylor Swift ile olan husumetine bağladı. 16 yıl önce VMAs'de Swift'in konuşmasını bölen West, şu anda Instagram'da sadece Swift'i takip ediyor.

Page Six'e konuşan bir kaynak, çiftin "Vultures albüm kapağını taklit etmeye çalışan bu çılgın kıyafet gösterisi" nedeniyle salondan çıkarıldığını belirtti.

Sosyal medya kullanıcıları bu gösteriyi "rahatsız edici" olarak nitelendirdi. Birçok kişi Censori'nin "beyin yıkamaya maruz kaldığını" ve "rehin alındığını" iddia ederken, bazıları da bu davranışın "uygunsuz" ve "yasadışı" olduğunu vurguladı. Censori'nin kürk mantosunu çıkarırken rahatsız göründüğünü belirten yorumlar da dikkat çekti.

Grammy Ödülleri'ne şeffaf elbise ile katılan Bianca Censori'ye tepki yağdı

Grammy Ödülleri'ne şeffaf elbise ile katılan Bianca Censori'ye tepki yağdı

Grammy Ödülleri'ne şeffaf elbise ile katılan Bianca Censori'ye tepki yağdı

Grammy Ödülleri'ne şeffaf elbise ile katılan Bianca Censori'ye tepki yağdı

Grammy Ödülleri'ne şeffaf elbise ile katılan Bianca Censori'ye tepki yağdı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin
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