Gözyaşlarıma Hakim Olamadım!

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çifti geçen haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Düğünlerine ünlü akınının yaşandığı çiftten güzel haber geldi. Geçtiğimiz gün Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde kızları Zeynep'i kucaklarına aldılar.

Taner Ölmez, hastane kapısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Baba olma heyecanını yaşayan Ölmez "Aşırı mutluyum, kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım." dedi.

"KIZ ÇOCUĞUNU İSTEDİM ADETA"

Kızlarının sağlık durumu hakkında da konuşan Ölmez "3 kilo 400 gram ve uzun boylu olarak doğdu. Eşimin de kızımızın da sağlık durumu çok iyi." dedi. Mutluluğu gözlerinden okunan Ölmez "Tarifi edilemez bir mutluluk yaşadım, ailemizde çok erkek vardı, resmen dua ettim kız çocuğunu çağırdım adeta umarım sizin de kız çocuğunuz olur." diye konuştu.

"İLK BEN ÜSTÜNÜ DEĞİŞTİRDİM"

Muhabirlerin "Doğum anında eşinizi yalnız bırakmamışsınız sanırım. Nasıl bir duyguydu?" sorusuna "Doğuma girdim, kızımın kafasını ilk gördüğümde resmen göz yaşlarıma hakim olamadım, ağlamamak için direndim ama daha fazla dayanamadım, hatta ilk temasımız da oldu kızım ile. Yukarıda da ilk kez ben üstünü değiştirdim." dedi.