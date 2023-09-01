Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya yeni aşka yelken açtı
Gönül Dağı'nın yıldızı Ecem Özkaya, oğlunun basketbol hocası ile yeni bir aşka yelken açtı. İkilinin aşkı, İlyas İrdel'in fotoğraflarını profil resmi yapmasıyla belgelendi.
TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Zahide rolünü canlandıran Ecem Özkaya, oğlunun basketbol hocası ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin aşkı yanak yanağa verdikleri pozla belgelendi.
OĞLUNUN BASKETBOL HOCASINA GÖNLÜNÜ KAPTIRDI
Yaklaşık on yıldır evli olduğu meslektaşı Mustafa Üstündağ'dan 2020'nin ilk günlerinde boşanan oyuncu Ecem Özkaya yeni aşka yelken açtı. Gönül Dağı'nda Zahide karakteriyle boy gösteren Ecem Özkaya oğlunun basketbol hocasına gönlünü kaptırdı.
AŞKI PROFİL FOTOĞRAFI ELE VERDİ
Gözlerden uzak aşklarını yaşayan ikilinin ilk görüntüsü İlyas İrdel'in fotoğraflarını profil resmi yapmasıyla belgelendi.
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