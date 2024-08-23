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Gönül Dağı'nda beklenmedik ayrılık! Feyza Işık ekibe veda etti

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Usta oyuncu Feyza Işık ilk bölümden itibaren rol aldığı Gönül Dağı dizisinin kadrosunda ayrıldı. Yeni projelerden gelen teklifleri kabul etmeyen Işık, sinema eğitimi almak için 3 aylığına Hollanda'ya gidecek.

Berk Atan, Yavuz Sepetçioğlu, Ege Aydan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar ve Cihat Süvarioğlu'nun başrolünü paylaştığı TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 5. sezon çekimleri başladı. Yapımcılığını Köprü Film/Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Teoman Gök kaleme aldığı diziden beklenmedik bir ayrılık haberi geldi.

"BEN DÖNDÜ'YÜ ÇOK SEVDİM, ÇOK EMEK VERDİM"

Dizinin ilk bölümünden itibaren Döndü karakterine hayat veren Feyza Işık ekibe veda etti. Yeni sezon çekimlerinde yer almayan oyuncu Instagram hesabından yaptığı veda paylaşımında "4 sezon boyunca yalnız bırakmayan Gönül Dağı seyircisine sevgi ve hürmetle. Ben Döndü'yü çok sevdim, çok emek verdim. Dilerim yerini bulmuştur. Hoşça kal Döndü, hoşça kal Gönül Dağı" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ayrılık kararının ardından birçok projeden teklif alan oyuncu, hiçbiri kabul etmedi. Sinema eğitimi almak isteyen oyuncu, önünüzdeki günlerde 3 aylığına Hollanda'ya gidecek.

Gönül Dağı'nda beklenmedik ayrılık! Feyza Işık ekibe veda etti

Gönül Dağı'nda beklenmedik ayrılık! Feyza Işık ekibe veda etti

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Gönül Dağı Hollanda Ünlüler Televizyon Magazin Haberler

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