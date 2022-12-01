Gonca Vuslateri göğüs dekolteli elbisesiyle göbek dansı yaptı! Gelen yorumları bir görseniz

Oyuncu Goca Vuslateri Netflix'in yeni yerli dizisi 'Sıcak Kafa'nın lansmanına katıldı. Geceye özel dansöz kıyafeti giyen ünlü oyuncu yaptığı göbek dansıyla çok konuşuldu.

Netflix'in 2 Aralık'ta yayınlanacak distopik macera türündeki dizisi Sıcak Kafa'nın lansmanına ünlü isimler akın etti. Gecede ünlüler şıklık yarışına girerken Gonca Vuslateri iddialı tarzıyla gecenin en dikkat çeken isimlerinden oldu.

GÖBEK DANSIYLA GECEYE DAMGA VURDU

Göğüs dekoltesiyle tüm bakışları üzerine toplayan ünlü oyuncunun birkaç saniyelik göbek dansı sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Mezdeke dansı şarkısını söyleyen Vuslateri, göbeğiyle kıvrak dans yapmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntü birçok kullanıcının tepkisini çekti.

PEK BEĞENİLMEDİ

Instagram kullanıcıları Gonca Vuslateri'nin bu dansına "Midem bulandı", "Bugün de başkasının adına utandık" tarzında yorumlar yaptı.