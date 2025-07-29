Gonca Cilasun'dan Neşeli Paylaşımlar: Uzak Şehir'in Sadakat Albora'sı Gerçek Hayatta Enerjik!

Gonca Cilasun'dan Neşeli Paylaşımlar: Uzak Şehir'in Sadakat Albora'sı Gerçek Hayatta Enerjik!
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Uzak Şehir dizisinde Sadakat Albora karakterine hayat veren Gonca Cilasun, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerine neşeli anlar sunuyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği oyuncu, renkli kareleriyle dikkat çekiyor.

KANAL D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de aileyi bir arada tutmaya çalışan güçlü, sert ve acımasız Sadakat Albora karakterine hayat veren Gonca Cilasun, rolüyle geçen sezona iz bırakırken, sosyal medya paylaşımlarıyla sevenleriyle hasret gideriyor. Başarılı oyuncu, sezon arasını fırsat bilip Instagram hesabından yayınladığı renkli ve enerjik karelerle takipçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor.

NEŞELİ POZLARIYLA ŞAŞIRTIYOR

Uzak Şehir'in hanımağası Sadakat Albora karakterine hayat veren Gonca Cilasun, geçtiğimiz sezon izleyicinin hem kızdığı hem de izlemekten vazgeçemediği bir karakter olarak hafızalara kazındı. Başarılı oyuncu, sezon arasını fırsat bilip Instagram hesabından yayınladığı renkli karelerle takipçilerine görsel bir şölen sunuyor. Özellikle doğa içinde verdiği pozlara ve gülümsemelerine, dizinin hayranları 'Sadakat gülüyor' yorumlarında bulunuyor. Dizideki sert ve acımasız karakterinin aksine, gerçek hayatında oldukça neşeli ve enerjik bir kişiliğe sahip olan Cilasun'un bu yönü, sevenlerini mest ediyor. Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni alırken, hayranları da övgü dolu mesajlarla duygularını ifade ediyor.

Uzak Şehir tekrar bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'te Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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