Haberler

Gökhan Türkmen oje eleştirilerine yanıt verdi: Süslü bir adamım

Gökhan Türkmen oje eleştirilerine yanıt verdi: Süslü bir adamım Haber Videosunu İzle
Gökhan Türkmen oje eleştirilerine yanıt verdi: Süslü bir adamım
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gökhan Türkmen, son dönemde eleştirilen ojeleri hakkında konuştu. Türkmen, süslü ve estetik kaygısı yüksek biri olduğunu söyledi.

  • Gökhan Türkmen, oje sürmeyi sevdiğini ve bunun kendisi için saat veya takı gibi bir aksesuar olduğunu söyledi.
  • Gökhan Türkmen, 'Süslü bir adamım' ve 'Estetik kaygısı çok yüksek biriyim' ifadelerini kullandı.
  • Gökhan Türkmen, 'Zevkler ve renkler tartışılmaz, ben seviyorum kendime yakıştırıyorum' dedi.

Şarkıcı Gökhan Türkmen, son günlerde sosyal medyada oje sürmesi nedeniyle eleştirilmişti. Türkmen, konuya dair yaptığı açıklamada oje sürmeyi sevdiğini ve bunun kendisi için bir aksesuar gibi olduğunu belirtti.

'SÜSLÜ BİR ADAMIM'

Türkmen açıklamasında şunları söyledi:

"Oje benim için saat, takı gibi bir şey. Kendimde gördüğüm zaman hoşuma giden bir şey. Olmasa da olur, olursa da güzel oluyor. Süslü bir adamım. Estetik kaygısı çok yüksek biriyim. Güzele bakmayı severim."

Gökhan Türkmen oje eleştirilerine yanıt verdi: Süslü bir adamım

Şarkıcının açıklamaları, sosyal medyada kendisini eleştirenler kadar destekleyenler tarafından da ilgiyle karşılandı.

'ZEVKLER VE RENKLER TARTIŞILMAZ'

Türkmen daha önce bir röportajında bu konuyla ilgili "Ne diyeyim ki? Zevkler ve renkler tartışılmaz, ben seviyorum kendime yakıştırıyorum" ifadelerini kullandı.

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu

Her şey 3 saniyede oldu! Ortada ne garson kaldı ne restoran
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKaya Kartalı:

Süslü biri olabilirsin ama adam kelimesi ile süs aynı cümlede olmaz ki....

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Adam olan oje yapmaz oynak

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret

Galatasaray taraftarını endişelendiren ziyaret
Görüntü Türkiye'den! Fırtına şiddetlenince Atatürk büstüne koştular

Görüntü dün Türkiye'de kaydedildi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
160 şubesi bulunan giyim zinciri iflas bayrağını çekti

160 şubesi bulunan giyim zinciri iflas bayrağını çekti
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret

Galatasaray taraftarını endişelendiren ziyaret
Görüntü Türkiye'den! Fırtına şiddetlenince Atatürk büstüne koştular

Görüntü dün Türkiye'de kaydedildi
Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı

Uyandığında dişleri yoktu! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı