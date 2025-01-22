Üye Girişi
Haberler
MGK'dan 7 maddelik bildiri: Terör örgütleri her hâlükârda tasfiye edilecek

MGK toplantısı sonrası çok net terör mesajı
Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi

Bolu'daki yangın faciasında can kaybı sayısı 79'a yükseldi
79 kişiyi hayattan koparan yangında çaresizliğin görüntüsü

79 kişiyi hayattan koparan yangında çaresizliğin görüntüsü
79 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler: Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var

79 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler

Gökhan Çıra trafik kazası geçirdi! "Konuşabilecek durumda değil"

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin eski eşi ve eski futbolcu Gökhan Çıra, İstanbul-Bursa yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralandı. Çıra'nın avukatı, müvekkilinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

İstanbul- Bursa yolunda 7 aracın zincirleme trafik kazası yaptığı, kazada Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın da olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası yaralandığı öğrenilen eski futbolcunun durumu merak edilirken avukatı, Çıra'nın sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"AĞIR ZİNCİRLEME KAZA"

Çıra'nın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilim Gökhan Çıra'nın geçtiğimiz saatlerde İstanbul-Bursa istikametinde geçirmiş olduğu 7 araç ağır zincirleme trafik kazası sebebiyle hastanede tedavi altında bulunmaktadır.

"KONUŞABİLECEK DURUMDA DEĞİL"

Şu an için müvekkilin telefonlara dönüş yapabilecek halde bulunmaması sebebiyle tarafımca bilgilendirmem gerekmiştir. Doktorların belirleyeceği tedavi sürecine göre hastanede tedavi altında olacaktır" diye noktaladı.

Gökhan Çıra trafik kazası geçirdi! Avukatı sağlık durumunu paylaştı

Gökhan Çıra trafik kazası geçirdi!
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL isteyen bile var
img

Fenerbahçe'den ezeli rakibine bir transfer çalımı daha
img

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Allah şifa versin ne diyelim ki

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSemih Bahar:

haber bu mu yani .

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otel yangınına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltına alındı

Otel yangınına ilişkin soruşturma belediye ve itfaiyeye sıçradı
Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti

Kartal, Bilbao'yu sahadan sildi
Kartalkaya'daki faciada tır üzerindeki reklamı nedeniyle tepki çeken şirketten açıklama geldi

Tır üzerindeki reklamla tepki çeken şirket kendini böyle savundu
Gelir İdaresi'nden sürücülere uyarı: Sakın geçe bırakmayın

Araç sahiplerine uyarı: Sakın geçe bırakmayın
Zuhal Topal, yangında hayatını kaybeden yakınlarının acısıyla yıkıldı

Yakınları yangında hayata veda etti
Ümit Özdağ: Eminim Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.