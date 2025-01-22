Gökhan Çıra trafik kazası geçirdi! "Konuşabilecek durumda değil"

İstanbul- Bursa yolunda 7 aracın zincirleme trafik kazası yaptığı, kazada Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın da olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası yaralandığı öğrenilen eski futbolcunun durumu merak edilirken avukatı, Çıra'nın sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"AĞIR ZİNCİRLEME KAZA"

Çıra'nın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilim Gökhan Çıra'nın geçtiğimiz saatlerde İstanbul-Bursa istikametinde geçirmiş olduğu 7 araç ağır zincirleme trafik kazası sebebiyle hastanede tedavi altında bulunmaktadır.

"KONUŞABİLECEK DURUMDA DEĞİL"

Şu an için müvekkilin telefonlara dönüş yapabilecek halde bulunmaması sebebiyle tarafımca bilgilendirmem gerekmiştir. Doktorların belirleyeceği tedavi sürecine göre hastanede tedavi altında olacaktır" diye noktaladı.