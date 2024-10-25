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Gökay Kalaycıoğlu'ndan bomba iddia: "Umut Akyürek kızı tarafından yastıkla boğuldu"

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Moderatör Duygu Yazıcı, Sunucu Gökay Kalaycıoğlu ve Gazeteci Hakan Solaker'in Magazin Bahane programında, ünlü sanatçı Umut Akyürek'in sosyal medya üzerinden yaptığı yardım çağrısı ve kızıyla yaşadığı zorlu süreç değerlendirildi. Akyürek'in psikolojik sorunları olan kızı tarafından uyurken yastıkla boğulma tehlikesi atlattığı, bu durumun Akyürek ailesinin yaşadığı zorlukların ciddiyetini gösterdiği belirtildi.

Haberler.com stüdyosunda gerçekleştirilen Magazin Bahane programında, Moderatör Duygu Yazıcı, Sunucu ve Yorumcu Gökay Kalaycıoğlu ve Gazeteci Hakan Solaker, ünlü sanatçı Umut Akyürek'in sosyal medya üzerinden yaptığı yardım çağrısı ve kızıyla yaşadığı zorlu süreci değerlendirdi. Programda, Akyürek'in kızının psikolojik sorunları nedeniyle yaşadığı zorluklar üzerine konuşuldu. Kalaycıoğlu, bu konuda dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Gökay Kalaycıoğlu'ndan bomba iddia: 'Umut Akyürek kızı tarafından yastıkla boğuldu'

"KIZI TARAFINDAN YASTIKLA BOĞULUYORDU"

Kalaycıoğlu, 2021 yılında yaptıkları bir röportajda Akyürek'in yaşadığı durumu hatırlatarak, sanatçının uyurken kızı tarafından yastıkla boğulma tehlikesi atlattığını açıkladı. "Umut ve Oktay, çok sevdiğim arkadaşlarım. Eğer bütün kartları açık oynasalar, tüm ülke seferber olur. Çünkü yaşadıkları durumlar gerçekten çok enteresan. Umut, uyurken neredeyse kızı tarafından yastıkla boğuluyordu." dedi. Kalaycıoğlu, Akyürek ailesinin bu durumu reklam malzemesi yapmadığını, ancak yaşadıkları zorlukların çok daha ciddi olduğunu vurguladı.

Gökay Kalaycıoğlu'ndan bomba iddia: 'Umut Akyürek kızı tarafından yastıkla boğuldu'

"UMUT'UN DIŞ GÖRÜNÜŞÜ İLE UĞRAŞMASININ ARKASINDA BU SORUNLAR YATIYOR"

Programda ayrıca, Akyürek'in dış görünüşüyle sık sık değişiklik yapmasının da kızıyla yaşadığı sorunların bir yansıması olduğu iddia edildi. Magazin Bahane ekibi, "Umut'un hayattaki yorgunlukları, kızgınlıkları ve kırgınlıkları, dış görüntüsüne oynadı. Hep daha güzel ve çekici olmaya çalıştı. Ancak, arka planda bu sorunlarla mücadele ettiğini biliyoruz." şeklinde yorumlarda bulundu.

Gökay Kalaycıoğlu'ndan bomba iddia:
Haberler.com / Şevval Çelik - Magazin

Gökay Kalaycıoğlu Sosyal Medya Umut Akyürek 3-sayfa Magazin Yaşam Medya

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