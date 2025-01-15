Göğüs protezleri, ünlü modelin göğüslerinin çürümesine sebep oldu

Amerika'nın Next Top Model yarışmasının birinci sezon galibi Adrienne Curry, göğüs protezlerinin doğal göğüslerini çürüttüğünü ve "Frankenstein göğüsleri" ile "ölü doku" bıraktığını açıkladı.

42 yaşındaki eski model, The U.S. Sun'a verdiği özel röportajda protezlerle yaşadığı acı dolu süreci anlattı ve diğer kadınları bu ameliyatın tehlikeleri konusunda uyardı.

"Gençtim ve göğüslerim mükemmeldi. B ile C cup arası bir ölçüm vardı ve ben bundan memnundum. Ancak genetik bir kusurumun olduğunu biliyordum - göğsümün sağ tarafı içe çökük duruyordu. Kardeşimde de aynı sorun var. Sanki biri göğsüme tekme atmış gibi görünüyordu," diye açıkladı.

Curry, "Bu deformite nedeniyle, silikon protezler henüz piyasada yokken bile özel izinle kullanabilme hakkı aldım. Los Angeles'ta herkesin göğüs ameliyatı olduğu bir ortamda bunu normal karşıladım," dedi.

Göğüsleriyle barışık olduğunu, ancak birlikte olduğu bir erkeğin yaptığı kırıcı yorumun psikolojisini etkilediğini belirten Curry, "Kendimi yetersiz hissetmeye başladım. Keşke zamanda geriye gidip o zamanki halime tokat atabilseydim. Şimdi o gençlik halime bakıyorum da, her şeyimi verip öyle görünmek isterdim," diye konuştu.

Beverly Hills'in en iyi cerrahlarından birine 2006'da 15.000 dolar ödeyerek yaptırdığı ameliyattan sonra vücudunun protezleri hemen reddettiğini söyleyen Curry, "Ciddi sinir hasarı yaşadım. Göğüs kaslarım kesilip kaburga kafesimden ayrıldığı için kollarımı ağrısız kaldıramıyordum," dedi.

2020'de protezleri çıkardığında en kötü şüphelerinin doğrulandığını belirten eski model, yaşadığı süreci belgeleyen çarpıcı fotoğrafları da paylaştı. Curry, diğer kadınları benzer acıları yaşamamaları için uyarmaya devam ediyor.