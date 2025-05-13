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Gerard Depardieu Cinsel Saldırı Suçlamasından Suçlu Bulundu

Gerard Depardieu Cinsel Saldırı Suçlamasından Suçlu Bulundu
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Fransız aktör Gerard Depardieu, iki kadına yönelik cinsel saldırı suçlamasından mahkeme tarafından suçlu bulunarak 18 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Depardieu'nun psikolojik tedavi görmesini ve kamu görevlerinden men edilmesini kararlaştırdı. Ünlü oyuncunun savunması ise cinsiyetçilik eleştirilerine maruz kaldı.

Fransız aktör Gerard Depardieu iki kadına yönelik cinsel saldırı suçlamasından suçlu bulunurken, ünlü oyuncuya 18 ay ertelenmiş hapis cezası verildi.

Fransız aktör Gerard Depardieu iki kadına yönelik cinsel saldırıdan suçlu bulundu. Paris Ceza Mahkemesi, dünyaca ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu'yü, 2021 yılında "Les Volets Verts" (Yeşil Panjurlar) adlı filmin çekimleri sırasında iki kadına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu buldu. Mahkeme, Depardieu'yu 18 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırırken psikolojik tedavi görmesi gerektiğini bildirdi. Ceza mahkemesi ayrıca Depardieu'nun 2 yıl süreyle kamu görevi yapma yasağı da getirirken ünlü oyunun ismi aynı zamanda cinsel suçluların yer aldığı ulusal veri tabanına kaydedilecek. Depardieu'nun ayrıca mağdurlara toplamda 28 bin eurodan fazla tazminat ödemesine hükmedildi.

Son olarak Fanny Ardant'ın yönetmenliğini yaptığı filmde rol alan 76 yaşındaki Depardieu'nun avukatı, kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

Suçlamaları reddetti

Mahkeme süresince suçlamaları kabul etmeyen Depardieu, zaman zaman "kaba" ya da "edepsiz" davranışları olabileceğini kabul etti ancak eylemlerinin cinsel saldırı sayılmadığını savundu. Avukatı Jérémie Assous ise, mağdurları "histerik", "yalancı" ve "çıkarcı" olmakla suçlayarak sert bir savunma yürüttü. Bu yaklaşım, mağdurların avukatları tarafından "cinsiyetçiliği meşrulaştırma çabası" olarak eleştirildi.

Yeni bir dava daha kapıda

Depardieu hakkında son yıllarda yaklaşık 20 kadın cinsel saldırı iddiasında bulundu. Ancak bu başvuruların büyük bölümü zaman aşımı nedeniyle kapatıldı. Öte yandan, Fransız oyuncu Charlotte Arnould'un 2018 yılında yaptığı tecavüz şikayetiyle ilgili yeni bir dava açılması da gündemde. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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