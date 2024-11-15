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Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni, 11 Aralık'ta Portaxe'de!

Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni, 11 Aralık'ta Portaxe'de!
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Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden biri olan Gelin Damat Dergisi Ödülleri, 11 Aralık 2024'te Portaxe'de düzenlenecek. Ödül töreni, Ivana Sert ve Burak Törün'ün sunuculuğunda gerçekleşecek ve sanat, siyaset ve magazin dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirecek. Evlilik sektöründeki yılın başarılı firmaları ödüllendirilecek. Ödül alan firmalar, ödüllerinin yanı sıra Gelin Damat Dergisi'nde özel reklam yayınlama fırsatı da elde edecek.

Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden biri olan Gelin Damat Dergisi Ödülleri, 11 Aralık 2024 tarihinde, Boğaz'ın eşsiz manzarasında Portaxe'te gerçekleşecek. İvana Sert ve Burak Törün'ün sunuculuğunda düzenlenecek bu özel gece, sanat, siyaset ve magazin dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirecek.

Gelin Damat Dergisi kurucusu ve imtiyaz sahibi Ferhat Muğurtay, açıklamasında şunları söyledi:

"21. yılımızda, sektörün lider dergisi olarak, evlilik sektöründeki yılın başarılı firmalarını ödüllendirmek bizler için büyük bir onur. Başvurular arasında her yıl öne çıkan firmaları büyük bir titizlikle seçiyoruz. Değerlendirmelerimizi yaparken, firmaların yıl içerisindeki başarılarını, sektöre kattıkları yenilikçi değerleri ve genel performanslarını göz önünde bulunduruyoruz.

Bazen, sadece bir yılını doldurmuş bir firma, gösterdiği başarı ve yenilikçi yaklaşımıyla bulunduğu bölgede sektöre büyük katkı sağlıyorsa, bu gece ödül alabiliyor. Gelin Damat Dergisi Ödülleri'ne uygun bulunan firmalar, ödüllerinin yanı sıra Gelin Damat Dergisi'nde özel reklam yayınlama fırsatı da elde ediyor. Bu, markalarının görünürlüğünü artırırken sektördeki prestijlerini pekiştiren önemli bir avantaj sağlıyor."

Gelin Damat Dergisi Ödülleri'ne başvurular, GelinDamat.com adresi üzerinden alınmakta ve dergi editörleri tarafından titizlikle değerlendirilmektedir.

Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni, 11 Aralık'ta Portaxe'de!

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
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