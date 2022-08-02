Garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın sessizliğini bozdu: İlk sahnede ödeşeceğiz - Haberler

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Garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın sessizliğini bozdu: İlk sahnede ödeşeceğiz

Sahne aldığı mekanda beğenmediği içkiyi garsonun başında aşağı döktüğü için sosyal medyada tepki çeken Demet Akalın, sessizliğini bozdu. Formula 1'deki içki dökme geleneğinin fotoğrafını paylaşan Akalın, "İlk sahnede ödeşeceğiz" dedi.

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Paylaşımları ve çıkışlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Demet Akalın, son konserinde getirilen içkiyi beğenmeyince garsonun başından aşağı döktü. Görüntülerin kısa sürede gündem olmasıyla tepki çeken sanatçıdan ilk paylaşım geldi.

İÇKİYİ BEĞENMEDİ

Önceki akşam bir mekanda sahne alan Demet Akalın, gönderilen içkiyi beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü. "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek bir de sitemde bulunan Akalın, daha sonra getirilen içkiyi sahnede açarak içti.

Garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın sessizliğini bozdu: İlk sahnede görüşeceğiz

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Twitter gündeminin ilk sıralarına yerleşen ve adeta linç edilen Demet Akalın, eleştirilere cevap verdi. Instagram hesabının hikaye kısmından Formula 1'deki içki dökme geleneğinden bir fotoğraf paylaşan Akalın, "İlk sahnede ödeşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın sessizliğini bozdu: İlk sahnede görüşeceğiz

Garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın sessizliğini bozdu: İlk sahnede görüşeceğiz

Garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın sessizliğini bozdu: İlk sahnede görüşeceğiz

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Yorumlar (4)

RAMAZAN T.:

görgüsüz,cahilisonradan görme birisi olunca ne kadar zengin olursan ol içindeki avamlık bir şekilde senden fırlıyor.survivor'a katılsan da adada unutulsan keşke

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Vedat Bütün:

Resmen abdest suyu diye, adamı aşagıla,sonrada f1 fotoğrafı at.yemezler kızım.kirk kilo boyayla sahneye çıkıp adamlık şeklinde görüntünü boyasız görenler kadından usanır.

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Ercan Güner:

Senin bu yaptığını Trakya şoparı yapmaz saygısız kadın

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