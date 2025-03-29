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Gamze Özçelik'in sır gibi sakladığı oğlu

Gamze Özçelik'in sır gibi sakladığı oğlu
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Umuda Koşanlar Derneği ile yardıma muhtaçlara koşan Gamze Özçelik'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Murathan delikanlı oldu. Özçelik'in 14 yaşındaki oğlunu görenler "Annesine benziyor" yorumunu yapmaktan duramadı.

Şimdilerde Umuda Koşanlar Derneği ile kendisini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik, kariyerinin zirvesindeyken şöhretine veda etmişti. Maneviyata yönelen Özçelik, dünyanın pek çok köşesinde yaptığı sayısız iyilikle herkesin gönlüne taht kurdu.

Gamze Özçelik'in sır gibi sakladığı oğlu

EVLİLİĞİYLE ÇOK KONUŞULMUŞTU

Gamze Özçelik geçtiğimiz aylarda 42 yaşındaki Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik'le sürpriz şekilde nikah masasına oturdu. Şimdilerde mutlu evliliğiyle adından söz ettiren Özçelik'in biricik oğlu Murathan kocaman oldu.

Gamze Özçelik'in sır gibi sakladığı oğlu

OĞLU DELİKANLI OLDU

Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Gamze Özçelik'ın oğlu Murathan Pektaş ile ilgili "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah" sözleri oldukça ses getirmişti.

Gamze Özçelik'in sır gibi sakladığı oğlu

ANNESİNE BENZETTİLER

Sabah'ın haberine göre; Gamze Özçelik'in gözlerden uzak büyüttüğü biricik oğlu şimdi 14 yaşında. Özçelik'in sır gibi sakladığı oğlu Murathan kocaman oldu görenler, "Annesine benziyor" ve "Zaman çok hızlı akıyor" yorumlarını yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıalperen84:

maşallah çok yakışıklı

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