Haberler

Futbolcu cinayetinin ardından herkes Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor

Futbolcu cinayetinin ardından herkes Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor Haber Videosunu İzle
Futbolcu cinayetinin ardından herkes Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin bir numaralı şüpheli olan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun magazine yansıyan eski görüntüleri yeniden gündeme geldi. Görüntülerde Kadayıfçıoğlu'nun eski sevgilisi Zehra Çilingiroğlu ile birlikte olduğu dönemde basın mensuplarının üzerine araba sürdüğü anlar yer alıyor.

  • Alaattin Kadayıfçıoğlu, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde bir numaralı şüpheli olarak gözaltına alındı.
  • Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun basın mensuplarının üzerine araç sürdüğü eski görüntüleri sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.
  • Kubilay Kaan Kundakçı, İstanbul Ümraniye'de park halindeki araçta silahlı saldırıda ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın (21) ölümünde bir numaralı şüpheli olan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun magazine yansıyan eski görüntüleri olayın ardından yeniden gündeme geldi.

Futbolcu cinayetinin ardından herkes Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyorKubilay Kaan Kundakçı

GAZETECİLERİN ÜZERİNE ARAÇ SÜRDÜĞÜ ANLAR TEKRAR DOLAŞIMDA

Alaattin Kadayıfcıoğlu'nun Zehra Çilingiroğlu ile birlikte görüntülendiği sırada basın mensuplarının üzerine araç sürdüğü anlar sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Alaattin Kadayıfcıoğlu'nun, Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte olduğu dönemde yaşanan bir olay yeniden gündeme taşındı. Daha önce kamuoyuna yansıyan görüntülerde Kadayıfcıoğlu'nun, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdiği ve aracını gazetecilerin üzerine sürdüğü anlar yer aldı. Söz konusu görüntüler, sosyal medyada tekrar paylaşılınca tartışmalar da yeniden alevlendi.

Futbolcu cinayetinin ardından herkes Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, Kundakçı'yı hayattan koparan silahı ateşlediği öne sürülen Alaattin Kadayıfçıoğlu (28) ile birlikte M.R.(52), H.C.A.(25), M.K.(59), E.T.(63), A.Ö.(46), A.T.(28) ve Z.K.(50)'yi gözaltına aldı.

Futbolcu cinayetinin ardından herkes Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor

NE OLMUŞTU?

İstanbul Ümraniye Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokağı'nda, park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kundakçı, silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kundakçı'nın olay yerine şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile rapçi Vahap Canbay'ı barıştırmak amacıyla arabuluculuk yapmak için geldiği öğrenilmişti.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alınmıştı.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

