Füsun Önal... ÖLÜMÜNÜN 6. YILINDA ATTİLA ÖZDEMİROĞLU PAYLAŞIMI!

Çılgın sahne giysileri, dans grubu, özel orkestrası, kendine özgü şovlarıyla, her zaman sahnelerin ve televizyonların aranılan ismi olan Füsun Önal, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.

ESKİ EŞİNİ BÖYLE ANDI

Zaman zaman yayınladığı karelerle takipçilerini geçmişe götüren ünlü isim, son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. Önal, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla eski eşi Attila Özdemiroğlu'nu ölümünün 6'ncı yılında andı.

Özdemiroğlu'nun son eşi Hepgül Özdemiroğlu ile sıkı dost olduklarının altını çizen Önal, anılarından da bahsetti. Ünlü isim siyah beyaz karelere şu notu düştü:

"Bir Adam İki Kadın... Attila-Füsun-Hepgül...Benim de Hepgül'ün de "ATİ" dediğimiz 'Attila' artık 6 yıldır yok....

Ben de bir zamanlar 'Özdemiroğlu' idim. Hepgül hâla Özdemiroğlu...Ve biz iki kadın, Ati'nin ikinci ve sonuncu eşleri Füsun'la Hepgül, yıllardır birbirini seven iki dostuz!

Ati ile benim çocuklarımız, maalesef 4 kez doğamadılar.

Kısmet değilmiş demek ki... Ati'nin daha önceki eşinden olan çocukları canlarım Yaprak ile Sarp bana 5 yıl boyunca "anne" dediler. Yani anneliği onlarla tattım...

Ati ile Hepgül'ün Lara&Lidya adlı ikizleri oldu. İkizler birkaç gün sonra 26 yaşında olacaklar.

Hayat devam ediyor.... 'Ati'ciğim, biz iyiyiz... Sen huzur içinde ol. Yaptığın harika müziklerle sonsuza kadar yaşayacaksın."

AKCİĞER KANSERİNE YENİK DÜŞTÜ

Müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran Attila Özdemiroğlu (73), 2016 yılında akciğer kanseriyle verdiği savaşta yenik düşmüştü.

200'den fazla şarkı, 60 film müziği, 14 müzikal ve yaklaşık 3 bin reklam müziğine imza atan ünlü isim, özel hayatıyla da adından söz ettirmişti.

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