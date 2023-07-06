Funda Arar'a konserine 8 kişi geldiği için güldüğü Yavuz Bingöl'den cevap: Allah kahkahasını eksik etmesin

Şarkıcı Funda Arar, Şanlıurfa'da vereceği konserini sadece 8 kişi gelen Yavuz Bingöl'le ilgili konuşurken kahkahalara boğuldu. Tepkisinden dolayı tepki çeken Arar'a sessiz kalmayan Bingöl ise yayınladığı videoda "Allah yüzünden tebessümünü, kahkahasını eksik etmesin. Seyircisi, alkışı hep bol olsun" dedi.

Önceki gün Kıbrıs'ta verdiği konser önce basın mensuplarıyla sohbet eden Funda Arar, Urfa'daki konserine sadece 8 kişi gelen Yavuz Bingöl'ün adını duyunca kahkahaya boğuldu. Arar'ın tepkisini gören Yavuz Bingöl ise sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Funda kahkaha atmış, Allah yüzünden tebessümünü, kahkahasını eksik etmesin" dedi.

"BENİM BAŞIMA GELMEDİ, KENDİ BİLECEĞİ İŞ"

Şanlıurfa'da 'Şanlı' unvanının verilişinin 39. yıldönümü etkinliklerinde konser vermesi beklenen türkücü Yavuz Bingöl, alanda sadece 8 seyircinin bulunması nedeniyle konserini iptal etmesiyle ilgili soruyu duyan Arar, kahkahaya boğularak "Benim başıma böyle bir şey gelmedi. Kendi bileceği iş tabii ki" dedi.

YAVUZ BİNGÖL'DEN CEVAP

Funda Arar'ın sözlerinden sonra Instagram hesabından bir video yayınlayan Bingöl "Benim Urfa konserimle ilgili muhabirin biri Funda Arar'a soru sormuş, o da kahkaha atmış. Funda ile çok eskiye dayanan bir dostluğumuz var görüşmesek de... Ben hem kendisini hem sesini çok severim. Allah yüzünden tebessümünü, kahkahasını eksik etmesin. Seyircisi, alkışı hep bol olsun. Başarıları daim olsun" ifadelerini kullandı.