French Montana'dan nişanlısına dudak uçuklatan tektaş

Güncelleme:
Rap dünyasının ünlü ismi French Montana, Dubai Kraliyet Ailesi'nden Şeyha Mahra ile nişanını servet değerindeki yüzükle taçlandırdı. New York'ta özel tasarlanan 11,53 karat zümrüt kesim yüzüğün fiyatı 1 milyon 50 bin dolar (yaklaşık 35 milyon TL). Haziranda nişanlanan çift, kısa sürede evlilik yolunda ilerlerken Montana, nişanlısının ailesiyle de tanıştı.

Dünyaca ünlü rapçi French Montana, nişanlısı Şeyha Mahra için kesenin ağzını açtı. Sanatçı, aldığı tektaş yüzüğe tam 1 milyon 50 bin dolar (yaklaşık 35 milyon TL) ödedi.

11,53 KARATLIK TEKTAŞ

New York'ta mücevher tasarımlarıyla tanınan Eric the Jeweler tarafından hazırlanan yüzük, 11,53 karat zümrüt kesim elmasla dikkat çekiyor. Montana, bu özel yüzük için aylar öncesinden sipariş vermişti.

HAZİRAN'DA NİŞANLANDILAR

French Montana ile Dubai Kraliyet Ailesi üyesi Şeyha Mahra, geçtiğimiz haziran ayında nişanlanmıştı. İkilinin ilişkisi kısa sürede evlilik kararıyla taçlandı. Montana'nın, milyarlarca dolarlık servetiyle bilinen Mahra'nın ailesiyle de tanıştığı öğrenildi.

KENDİ SERVETİ DE BÜYÜK

Şeyha Mahra'nın aile serveti çok konuşulsa da French Montana da müzik dünyasında kendi rekorlarıyla öne çıkıyor. Afrika doğumlu en çok satan sanatçı unvanını elinde bulunduran rapçi, "Unforgettable" başta olmak üzere birçok hit parçayla dünya listelerinde başarı yakaladı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
