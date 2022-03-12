FOX TV'de yayınlanan Son Nefesime Kadar dizisi, final yapıyor

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay, Begüm Birgören ve Rojda Demirer gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Son Nefesime Kadar dizisi reyting kurbanı oldu.

5. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın Instagram hesabında yer alan habere göre, FOX'un Pastel Film imzalı Son Nefesime Kadar dizisi için final kararı alındı. BBC'nin Happy Valley dizisinden ülkemize uyarlanan dizi kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyordu. Hatice Meryem'in uyarladığı, Deniz Çelebi Dikilitaş'ın ise yönettiği dizi 5. bölümde ekran macerasını noktalayacak.

KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın başrollerini paylaştığı dizide; Begüm Birgören, Rojda Demirer gibi başarılı isimlerin yanı sıra genç yıldızlar İpek Filiz Yazıcı, Emre Bey, Baran Bölükbaşı, Elif Ceren Balıkçı ve Taha Baran Özbek de rol alıyordu.