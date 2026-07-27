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Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol'dan müjdeli haber: İlk bebeklerini kucaklarına aldılar

Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol'dan müjdeli haber: İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
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Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile sunucu Merve Dinçkol Şerifoğlu, ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşadı. Mutlu evliliklerini bebek haberiyle taçlandıran ünlü çift, dünyaya gelen kız çocuklarını sağlıkla kucaklarına alırken, bebeklerine verdikleri isim de belli oldu.

  • Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ve spiker Merve Dinçkol Şerifoğlu, ilk bebekleri Defne Yaz'ı kucaklarına aldı.
  • Çift, Aralık 2024'te nişanlanıp Haziran 2025'te İstanbul'da evlendi.
  • Merve Dinçkol, hamilelik haberini sosyal medyada 'Ramazan bereketiyle geldi' notuyla duyurdu.

Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol Şerifoğlu, ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Gözlerden uzak sürdürdükleri evliliklerini bebek haberiyle taçlandıran çift, bugün dünyaya gelen kız bebeklerine Defne Yaz adını verdi.

Yaklaşık 3-4 yıllık birlikteliklerinin ardından Aralık 2024'te aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanan çift, Haziran 2025'te İstanbul'da gerçekleştirilen düğünle hayatlarını birleştirmişti.

Merve Dinçkol ve Feyyaz Şerifoğlu, hamilelik haberini sosyal medya hesaplarından duyurmuş, "Ramazan bereketiyle geldi" notuyla paylaştıkları karelerle bebek beklediklerini açıklamıştı. Hamileliğinin ilerleyen döneminde ana haber sunuculuğuna ara veren Dinçkol, "Hayatımın yeni ve en güzel bölümünde artık miniğim de beni izlerken görüşmek üzere" sözleriyle izleyicilerine veda etmişti.

Doğuma kısa süre kala sahilde gerçekleştirdikleri hamilelik fotoğraf çekimini de takipçileriyle paylaşan çift, ilk bebeklerini heyecanla beklediklerini sık sık dile getirmişti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıkonak.mar47:

Aşkın meyvesi çünkü zengindir:))

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