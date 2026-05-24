Ferman Toprak’tan dikkat çeken hayat mesajı: İyi insanların dünyası olsun

Ünlü sanatçı Ferman Toprak, “Nur Ertürk ile Hayatın İçinden” programında hayat, sanat ve insan ilişkilerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başarı hikâyesini anlatan Toprak, “Kimsenin kuyusunu kazmadan başardım” derken, evlilikte saygının önemine ve teknolojinin insan hayatındaki etkilerine vurgu yaptı. Müzisyen Ferman Toprak, Nur Ertürk’ün sunduğu “Nur Ertürk ile Hayatın İçinden” programına konuk olarak hayatına ve sanat kariyerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Samimi tavırlarıyla izleyicilerin ilgisini çeken Toprak, hem özel yaşamına hem de hayata bakışına ilişkin önemli mesajlar verdi. Program boyunca ilişkilerde anlayışın önemine değinen ünlü sanatçı, “Çünkü seni anlayan, senin anladığın insanı bulabilmek çok önemli” sözleriyle dikkat çekti. İnsan ilişkilerinde sevgi kadar saygının da büyük önem taşıdığını belirten Toprak, “Bu dünya bizim memleket ama iyi insanların dünyası olsun” ifadeleriyle de izleyicilere anlamlı bir mesaj verdi.

“ZAMAN ÇOK HIZLI GEÇİYOR, HAYAT ÇOK ACIMASIZ”

Hayatın geçiciliğine vurgu yapan Ferman Toprak, zamanın hızla akıp geçtiğini belirterek duygusal açıklamalarda bulundu. “Zaman çok hızlı geçiyor, çok acımasız” diyen sanatçı, çocukluk yıllarından bu yana içinde hep sanatçı olma hissiyatı taşıdığını anlattı.

Sanata olan bağlılığını ve kariyer yolculuğunu samimi sözlerle paylaşan Toprak, başarısının arkasında büyük bir mücadele ve azim olduğunu söyledi. “Ben başardım ama çok hırslıydım, kimsenin kuyusunu kazarak, kimsenin ekmeği ile oynayarak yapmadım” sözleriyle dikkat çeken sanatçı, dürüst çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Televizyondaki ve özel hayatındaki karakterinin aynı olduğunu söyleyen Toprak, “Televizyon karşısındaki Ferman Toprak aynı, evdeki Ferman Toprak aynı” ifadeleriyle doğallığını koruduğunu dile getirdi.

“EVLİLİKTE SAYGI ÇOK ÖNEMLİ”

Programda aile yaşamı ve insan ilişkilerine dair değerlendirmelerde de bulunan Ferman Toprak, manevi bağların hayatındaki önemine dikkat çekti. “Manevi babalık yaptığım insanlar var” diyen sanatçı, insanların birbirine destek olması gerektiğini ifade etti. Toprak ayrıca, “Bu dünya Sultan Süleyman’a kalmamış, size de kalmayacak” sözleriyle hayatın geçiciliğine vurgu yaparken, her zaman güçlü durmaya çalıştığını belirterek “Ben her zaman ayaktayım” dedi. Evlilik kurumuna ilişkin açıklamalarda da bulunan sanatçı, “Evlilikte sevgi bir tarafa, saygı çok önemli” ifadelerini kullandı. İlişkilerde karşılıklı anlayış ve saygının uzun ömürlü birlikteliklerin temelini oluşturduğunu söyledi.

“TELEFONU ELİNE ALDIĞIN ZAMAN BAŞKA BİR DÜNYAYA GİRİYORSUN”

Programın ilerleyen bölümlerinde günümüzün sosyal ve ekonomik sorunlarına da değinen Ferman Toprak, özellikle ekonomik sıkıntıların toplum üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu ifade etti. “Ülkemizde en büyük sorun ekonomik sıkıntı” diyen sanatçı, insanların yaşam koşullarının giderek zorlaştığını belirtti. Teknolojinin insan hayatı üzerindeki etkilerine de dikkat çeken Toprak, cep telefonu kullanımının insanları gerçek hayattan uzaklaştırdığını söyledi. “Şu telefonu eline aldığın zaman başka dünyaya giriyorsun” diyen sanatçı, dijital bağımlılığın sosyal ilişkileri olumsuz etkilediğini ifade etti. Program sonunda izleyicilere iyi dileklerde bulunan Ferman Toprak, “Herkesin bir tesbihi olsun, Allah dertten çektirmesin, mutluluktan sallatsın inşallah” sözleriyle konuşmasını tamamladı.