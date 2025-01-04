Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Teröristler için üçüncü bir yol yok
PKK silah bırakmazsa ne olur? Erdoğan'ın mesajı çok net
Özel'den tüm siyasi partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım
Diğer partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım
Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı! İfadesi tüyler ürpertti
Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı
Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatıldı
Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatıldı

Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'un tabutunun başına gelen kızı Tuğçe Tayfur, usta sanatçının yeğeni olduğu öğrenilen bir kadının tepkisiyle karşılaştı. İkili arasında yaşanan küfürlü kavga, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk müziğinin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur'un vefatı hayranlarını yasa boğdu. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından naaşı cenaze namazı için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirilen usta sanatçının tabutunun başında istenmeyen olaylar yaşandı.

Sanatçı Ferdi Tayfur için bugün saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir anma töreni düzenlendi. Törende Tayfur'un naaşı, kürsüye getirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Radyo programcısı Mehmet Akbay başta olmak üzere sanat camiasından bir çok isim ile yüzlerce vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından Tayfur'a katılımcılardan helallik alındı. Tayfur'un cenazesi daha sonra Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne götürüldü.

TABUTUN BAŞINDA KÜFÜRLEŞTİLER

Ferdi Tayfur'la arasının açık olduğu bilinen kızı Tuğçe Tayfur, cami bahçesine gelerek babasının tabutuna dokunmak istedi. Bu esnada ünlü sanatçının yeğeni olduğu öğrenilen bir kadın, Tuğçe Tayfur'a "O gelmeyecekti buraya... Onun yüzünden öldü" diyerek çıkıştı. İkili arasındaki kavganın küfürleşmeye kadar varması üzerine çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

SOYADI YÜZÜNDEN BİRBİRLERİNE GİRMİŞLERDİ

Kızının düğününe dahi katılmayan ve bu süreçte gözlerden uzak hayatına devam eden Ferdi Tayfur, avukatı aracılığıyla bir açıklama yaparak kızına soyadını kullanmaması ve ticari faaliyetlerinde isim hakkı almak istediğini belirtmişti. Babasının talebi üzerinden avukatı aracılığıyla yapılan açıklamayı yayınlayan Tuğçe Tayfur, "Tayfur soy ismini bana leylekler vermedi. Babamsın ya ondan Tayfur soyadım. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size. Siz ne dediyseniz baba olarak onu yaptım ama kötü yine ben oldum. Allah var gam yok. Bu işin bir de inanmadığın ahireti var be baba. Olur sorun yok. Tuğçe Aydın olarak devam ederim" diyerek sitem etmişti.

AKM'deki törenden kareler:

Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga

Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga

Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga

Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga

Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga

Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga

Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin
img

İşte Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu
img

Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Bakanlıktan jet açıklama
img

Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
500

Yorumlar (21)

Haber YorumlarıEnflasyona Ezdirilen:

Ulan baba- kız arasındaki mevzu sana ne oluyor

Yorum Beğen214
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSevmek Zamanı:

O onun kızı, halk da sen de aralarındaki mevzuya karışamazsınız. Kendi hayatınıza bakın.

Yorum Beğen153
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzlem Erdemir:

Babası o birkere sen ne karışıyorsun hadsiz ya

Yorum Beğen130
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArarat Arat:

kızı gelecek tabi ne hakla müdahale ediyor yeğeni

Yorum Beğen108
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOnur null:

mekanın cennet olsun ferdi baba

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıM C:

Ölü yerine düsmanin bile gelse böyle yapilmaz! Giden gitti Dua edin kavga edeceginize be Insanoglu!!!

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Aydogan:

Saygısızlar. Ülke baştan aşağı kafayı yemiş. Ahlak kalmamış, saygı kalmamış, sevgi kalmamış.

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAtilla Han:

miras kavgası başlar

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer Celep:

Baba kız arasına karışması yanlış olmuş

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Elma:

Rahmetli hep diyordu iyilik yapn güzel yasayın. kimsenin kalbini kirmayın diye medyada duyardım Adam öldü bu dünyadan giti . görmonzmu. adam ölmüş. bitmiş neyin kavgası İnsanın gözünü bir avuç toprak duyururmuş

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde
İşte Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu
İmamın uyarısı işe yaramadı! Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler
Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler
Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti
Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti
Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde

Son Dakika Haberleri

Adana ASKİ su kesintisi! 5-6 Ocak Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 5-6 Ocak Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 5-6 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Ocak Yenimahalle, Çankaya, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 5 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Aslan, Terazi burcu yorumu! 5 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? İstanbul elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Beşiktaş, Küçükçekmece, Beykoz elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 4-5 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.