Üye Girişi
Haberler
Kuzey Kore, orta menzilli hipersonik balistik füzeyi test ettiğini doğruladı

Kim dünyayı tedirgin eden testi doğruladı
Çin'in Tibet bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem

7.1'lik deprem ülkeyi savaş alanına çevirdi
Benzine gece yarısı sessiz sedasız 1 lira 25 kuruş zam geldi

Akaryakıta gece yarısı sessiz sedasız okkalı bir zam geldi
Maçın bile önüne geçti: Al Shabab taraftarından Fatih Terim'e özel tezahürat

Al Shabab taraftarından Terim'e özel tezahürat

Ferdi Tayfur'un mirası gündemden düşmüyor! Her çocuğa düşen rakam inanılmaz

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

79 yaşında karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayata veda eden usta sanatçı Ferdi Tayfur, arkasında 86 daire, 7 villa, Marmaris'te yarımada ve birçok gayrimenkul bıraktı. Tayfur'un yaklaşık 3 milyar liralık mirasının 5 çocuğu arasında paylaştırılacağı düşünülüyor.

Organ yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz hafta hayata veda eden Ferdi Tayfur, sevenlerini yasa boğdu. Ölümünün ardından Tayfur için unutulmaz bir anma ve cenaze töreni düzenlendi.

Ferdi Tayfur'un son yolculuğuna uğurlanmasının ardından ortaya çıkan serveti ise günlerdir konuşuluyor. Tayfur'dan geriye 86 daire, 7 villa ve Marmaris'te bir ada başta olmak üzere pek çok gayrimenkul kaldığı bildirilmişti. Usta sanatçının mirasının 3 milyar lirayı bulduğu düşünülüyor.

MİRAS 5 ÇOCUĞA PAY EDİLECEK

Sabah'ın haberine göre, Ferdi Tayfur'un serveti muhtemelen sanatçının farklı tarihlerde birlikteliklerden dünyaya gelen 5 çocuğu arasında pay edilecek.

YARIMADA 12 MİLYON DOLAR

Yaşamı boyunca tek resmi evlilik yapan Tayfur, Marmaris'teki yaşadığı yer için hep 'Cennetim' benzetmesini kullanıyordu. Bugün Tayfur'un sahip olduğu yarımada için bölgedeki emlakçılar, "En az 12 milyon dolar eder" diyor. Yani bu arazinin fiyatı en az 400 milyon TL.

HER ÇOCUĞA 600 MİLYON LİRA DÜŞÜYOR

İstanbul ve Adana'daki daireler, Türkiye sınırları içerisinde arsa ve araziler, yaptığı eserlerden elde ettiği hak edişler derken Ferdi Baba'nın yaklaşık 3 milyar lira gibi bir serveti geride kalanlara bıraktığı düşünülüyor. Yani bu hesaba göre her çocuk bu servetten 600 milyon lira pay alacak gibi görünüyor.

Ferdi Tayfur'un mirası gündemden düşmüyor! Her çocuğa düşen rakam inanılmaz
Kaynak: Haberler.com / Magazin
img

Servetiyle gündemde! Çocuklarının her birine düşen rakam inanılmaz
img

Ferdi Tayfur'un damadından pes dedirten sözler
img

Marmara'da ender rastlanan olay! Sebebi belli değil
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıYILDIZ:

zenginin parası züğürtün çenesi işte

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

Cuhuriyet olmasa kız çocukları mirastan pay alamazdı işte o yüzden Cumhuriyet ilan edilince herkes eşit oldu erkek çocuklar eskisi gibi ana baba malına çökemedi hatta ege akdeniz taraflarında verimli tarlalar erkek çocuklara deniz kıyısında verimsiz yerler kız çocuklara verilirdi bu hasetlikle yapılan paylaşımla şimdi çok daha değerli olan deniz kıyısındaki araziler değerlenip kız çocukları zengin oldu damatlarda köşeyi döndü

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme32
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSokakların Yargıcı:

cenaze sürecinde hastane sürecinde bir taraflarini manasiz ve anlamsız şekilde yırtan insanlarımıza da 1 er milyon versinler bari .. çocuklarını bırakın akrabaları da miras için birbirin gözünü oyacaklar .. ey insanoğlu Allah şükür edin paraya mülke insanlara aşırı tapmayın.. ferdi tayfur mu oldu bol bol dua edin abartmayın çok.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıWonder Woman:

Allah rahmet etsin. Çocuklarına sorsanız acaba ne derlerdi?Hiçbir para Baba'nın yerini tutamaz para gider gelir ama Baba gelmez.Hele ki kız çocukları için Baba herşeyden değerlidir. Bilir ki kız çocuğu arkasında dağ gibi duracak babası vardır.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNecmi Yörük:

Tabutun başinda kızına laf sayan kadin dış kapının dış mandali fuzuli sana ne oluyo

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnflasyona Ezdirilen:

O çocuklarda boş değildir heralde onlarında vardır mal varlığı .

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Nagel Komitesi'nden İsrail hükümetine uyarı: Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı

İsrail Hükümeti'ne Türkiye uyarısı: Savaşa hazırlanın
Ferdi Tayfur'un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz?

Ferdi Tayfur'un damadından pes dedirten sözler
Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi

Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
Barış Alper Yılmaz'ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisi ortaya çıktı

İşte Barış'ın gözlerden uzak tuttuğu sevgilisi
Mahalle bakkalına giden polis memurunun hareketi sosyal medyayı ikiye böldü

Polis memurunun hareketi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
Maçın bitmesini bile bekleyemedi: Rakip futbolcudan Arda'yı şaşkına çeviren talep

Gollerinden çok konuşuluyor! Rakip futbolcudan Arda'yı şaşırtan talep

Son Dakika Haberleri

Sivasspor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası) Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisi kim? MÜGE ANLI CANLI İZLE || 7 Ocak Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Bugün aile hekimleri grevde mi? 7 Ocak Salı Sağlık ocakları kapalı mı? BUGÜN MAÇ VAR MI? 7 Ocak Salı bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? 7 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 7 Ocak Bornova, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 7 Ocak Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 7 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 7 Ocak Kağıthane, Beykoz, Tuzla elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 7 Ocak Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.