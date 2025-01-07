Ferdi Tayfur'un mirası gündemden düşmüyor! Her çocuğa düşen rakam inanılmaz

Organ yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz hafta hayata veda eden Ferdi Tayfur, sevenlerini yasa boğdu. Ölümünün ardından Tayfur için unutulmaz bir anma ve cenaze töreni düzenlendi.

Ferdi Tayfur'un son yolculuğuna uğurlanmasının ardından ortaya çıkan serveti ise günlerdir konuşuluyor. Tayfur'dan geriye 86 daire, 7 villa ve Marmaris'te bir ada başta olmak üzere pek çok gayrimenkul kaldığı bildirilmişti. Usta sanatçının mirasının 3 milyar lirayı bulduğu düşünülüyor.

MİRAS 5 ÇOCUĞA PAY EDİLECEK

Sabah'ın haberine göre, Ferdi Tayfur'un serveti muhtemelen sanatçının farklı tarihlerde birlikteliklerden dünyaya gelen 5 çocuğu arasında pay edilecek.

YARIMADA 12 MİLYON DOLAR

Yaşamı boyunca tek resmi evlilik yapan Tayfur, Marmaris'teki yaşadığı yer için hep 'Cennetim' benzetmesini kullanıyordu. Bugün Tayfur'un sahip olduğu yarımada için bölgedeki emlakçılar, "En az 12 milyon dolar eder" diyor. Yani bu arazinin fiyatı en az 400 milyon TL.

HER ÇOCUĞA 600 MİLYON LİRA DÜŞÜYOR

İstanbul ve Adana'daki daireler, Türkiye sınırları içerisinde arsa ve araziler, yaptığı eserlerden elde ettiği hak edişler derken Ferdi Baba'nın yaklaşık 3 milyar lira gibi bir serveti geride kalanlara bıraktığı düşünülüyor. Yani bu hesaba göre her çocuk bu servetten 600 milyon lira pay alacak gibi görünüyor.