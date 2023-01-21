Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur yıllar sonra anlattı: Babamla 1,5 yıl görüşmedik, kırgınlığım var

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan şarkıcı Tuğçe Tayfur, 15 yaşında anne ve babasının boşanmasının kendisinde travmalar yarattığını ve bir süre görüşemediği babası Ferdi Tayfur'a kırgın olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müzik kariyerini noktaladığını ve artık sahnelere çıkmayacağını söyleyen Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, 360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Aile hayatından bahseden Tayfur, babasının sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

"BABAMLA 1,5 YIL GÖRÜŞMEDİK"

"Anne ve babanın ayrılması sende travma yarattı mı?" sorusuna cevap veren Tayfur, "Yarattı tabi. 15 yaşındaydım yani tam ergenlik dönemimdeydim. Babam gittiği için annemle evde yalnız kaldık. Annem, hem anne hem babaydı benim için. Babam varken de annem öyleydi o yüzden sadece fiziki bir yokluk oldu. Ayrıldıktan sonra 1-1,5 yıl kontak kesildi. Babama birçok kırgınlığım var. Artık babamla barıştım. Çocuğum olduktan sonra çok da anne ve babanın işine karışmamak lazım diye düşündüm. Yaşadığım travmaları kafamda bitirmek istedim" dedi.

"FİKİR AYRILIKLARI YAŞANINCA BİR ARADA OLMAK MÜMKÜN DEĞİL"

"Yaşadığın boşanmadan sonra ailenin kaderini yaşadığını düşündün mü?" sorusu üzerine sözlerine devam eden şarkıcı, "Kaderini yaşamıyorum da. Kimse boşanmak için evlenmiyor. Ama fikir ayrılıkları seni oraya sürüklüyor. Her şey çözebiliyorsun ama fikir ayrılıkları olduğu zaman bir arada olmak mümkün değil. Çocuğun her gün tartışmanın içinde olmasındansa ayrı ayrı yerlerde olmak daha mantıklı" ifadelerini kullandı.

"BABAMIN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Babasının sağlık durumu hakkında da bilgi veren Tayfur, sözlerine şöyle devam etti: "Sağlık durumu çok iyi. Şeker hastalığından dolayı beyin kanaması geçirmişti. Ondan sonra da yüz felci oldu. Bunları yaş ilerledikten sonra yaşayınca iyileşme süreci uzuyor. Böbrek nakli de olmuştu. Şu an sağlık durumu çok iyi. Pandemide Marmaris'teki evinde yaşamaya başladı ev İstanbul'a gelmiyor."