Fenomen Benekli Ayhan sokak ortasında bayılana kadar dövüldü

Bebekli Ayhan lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç, Isparta'da bayılana kadar dövüldü. Kavganın nedeni tam bilinmezken görüntülerde bir kişinin "Kadınlara uyuşturucu içirmek ne demek" demesi dikkat çekti.

Ankaragücü tribünlerinin tanınan siması olan olan Benekli Ayhan olarak tanınan Ayhan Koç, Isparta'da bayılana kadar dövüldü. Koç'un kadınlara uyuşturucu madde içirmeye çalıştığı ileri sürüldü.

"KADINLARA UYUŞTURUCU İÇİRMEK NE DEMEK?"

Youtube'da 471 bin aboneye sahip olan Ayhan Koç, Isparta'da sokak ortasında öldüresiye dövüldü. Fenomene şiddet uygulayan iki kişiden biri "Kadınlara uyuşturucu içirmek ne demek" ifadelerini kullanması dikkat çekti. Herkesin içinde yaşanan kavganın uyuşturucu madde nedeniyle çıktığı ileri sürüldü. İki kadının ayırmak için dahil olduğu kavganın görüntüleri Isparta Anlık hesabından yayınlandı. Dakikalarca dövülen Ayhan Koç saldırı sonrası baygınlık geçirdi.