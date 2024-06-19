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Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın'dan ilk sahne! Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı

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Bir süredir verdiği kilolarla konuşulan Demet Akalın, saçlarını da sarıya boyattı. Yeni imajıyla sahneye çıkan Akalın'ın dekolteli sahne kıyafetini görenler, daha önce söylediği "Benim sahneme aileler eşleriyle geliyor. Bazı şeylerin dozu kaçtı. 'Hangimiz daha çok açalım?' yarışı başladı" sözlerini hatırlattı.

6 kilo yağ aldıran Demet Akalın bu sayede 11 kilo vermişti. Diyete devam ettiği için geçen bayram sahne almayan Akalın, bu bayram sahalara döndü.

Çınarcık'ta sahne alan Demet Akalın, hayranlarına keyifli bir gece yaşattı. Kalabalık bir seyirci kitlesine seslenen Akalın'ın sahne kıyafeti dikkat çekti. Spor bir kombin tercih eden şarkıcının tarzından çok dekoltesi konuşuldu. Sosyal medyada yorum yapanlar, Akalın'ı kendi sözleriyle vurdu.

Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın'dan ilk sahne! Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı

"BAZI ŞEYLERİN DOZU KAÇTI"

Ünlü şarkıcı daha önce kıyafetleriyle ilgili bir yoruma, "Benim sahneme aileler eşleriyle geliyor. Bazı şeylerin dozu kaçtı. 'Hangimiz daha çok açalım?' yarışı başladı" şeklinde karşılık vermiş ve artık yaşı ilerlediği için açık kıyafetler tercih etmediğini söylemişti.

Demet Akalın'ın bu sözlerini hatırlayanlar, son sahnesindeki kıyafet seçimini görünce şöyle yorumlarda bulundu;

Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın'dan ilk sahne! Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı

Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın'dan ilk sahne! Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı

Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın'dan ilk sahne! Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı

Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın'dan ilk sahne! Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı

Haberler.com / Ayça Elal - Magazin

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