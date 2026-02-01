Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Şarkıcı ve televizyon sunucusu Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'te evinde geçirdiği ani kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış, kalbi yaklaşık 20 dakika durduktan sonra yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırılmıştı. Yoğun bakımda süren kritik tedavisine rağmen yaşam mücadelesini kaybeden sanatçı, 59 yaşında vefat etti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Ürek'in cenaze töreni bugün (1 Şubat) İstanbul'da yapılacak. Fatih Ürek, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Türk müzik ve televizyon dünyasının renkli yüzlerinden biri olarak tanınan Fatih Ürek, kariyerinde birçok sevilen şarkıya imza atmış ve ekranlarda geniş kitlelere ulaşmıştı. Sanatçının vefatı, hayranları ve meslektaşları arasında derin üzüntü yarattı.

FATİH ÜREK'İN VASİYETİ: KENDİ ADIMA BİR OKUL OLSUN

Ünlü sanatçı kendi adına bir vakıf kurulmasını ve okullar yapılmasını istediğini belirtmişti. Ürek, "Aslında bir yerde yazdım, bir yerlerde duruyor galiba ama her sene bir şey değişiyor. Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir şey olsun, bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey, benim adıma bir okul yaptırmak. Okul olsun istiyorum. Okullarımıza ihtiyacımız var. Ben çocukları görünce ağlıyorum. Yaşım geçti ondan mı acaba…" sözleriyle gönüllere dokunmuştu.

İZZET ÇAPA: İNSANDA BİRAZ UTANMA OLUR

Fatih Ürek'in hayatını kaybetmesinin ardından işletmeci İzzet Çapa'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Çapa sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanda biraz utanma olur. Daha düne kadar sahneye çıkmasına izin vermediğiniz o 'koca yüreği' şimdi timsah gözyaşlarıyla uğurlamak da size yakışırdı." ifadelerini kullandı.

GÜLBEN ERGEN: ONU ÜZENLERİ UNUTMAYACAĞIM

Ürek'in ölüm haberini alır almaz hastaneye koşanlar arasında yer alan Gülben Ergen paylaşımında, "Onu üzenleri, kıranları, yıldırırcasına bezdirenleri unutmayacağım" ifadelerini kullanarak Fatih Ürek'in yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

SELİN CİĞERCİ'DEN MANİDAR "AİLE" AÇIKLAMASI

Fatih Ürek'in ölüm haberini aldıktan sonra hastane önünde basın mensuplarına konuşan Selin Ciğerci, "Çok erken oldu. Konuşamıyorum böyle şeylerde. Allah hepimize uzun, sağlıklı ömürler versin. Hayırlı aileler nasip etsin" ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Fatih Ürek'in katıldığı bir programda kendisine dair kullandığı ifadeler vefatının ardından yeniden gündem oldu. Programda adeta içini döken Fatih Ürek, her şeyden çok sıkıldığını belirterek çok yalnız bir adam olduğunu söyledi.

"İNSANLAR ÇOK KÖTÜ"

Ürek, röportajında şu ifadeleri kullanmıştı: 'Her şeyden çok sıkıldım. İnanın sıkıldım, çok sıkıldım. Trafikten sıkıldım, insanlardan sıkıldım. İnsanlar kötüler. Kimseyi görmek istemiyorum, kimseyle görüşmek istemiyorum. Ben diyorum şimdi çok mutluyum. Hepsi sahte geliyor bana gerçekten kusura bakmayın.

"SAHNEYE DEVAM EDEMEZSEM BİTERİM"

Ben bir şey itiraf edebilir miyim? Gerçekten eğer ben sahneye devam edemezsem, bir şekilde bu hayatta olamazsam herhalde derin ömrümün son tükenişleri olur. Biterim gibi geliyor bana. Çünkü başka bir amaç kalmıyor.

"ÇOK YALNIZ BİR ADAMIM"

Dışarıdaki gibi değilim. Süslü püslüyüm ama evde yırtık tişörtle bile oturuyorum. Ben çok yalnız bir adamım"