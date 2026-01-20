Haberler

Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı
Güncelleme:
Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Fahriye Evcen, ailesiyle devam ettirdiği sakin hayatı ve son paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Burak Özçivit ile evliliği, çocukları ve haklarında çıkan iddialarla zaman zaman magazin başlıklarında yer alan Evcen, küçük oğlu Kerem'in doğum günü kutlamasında ortaya çıkan yeni imajıyla bu kez dikkatleri üzerine çekti.

  • Fahriye Evcen, ekranlara veda ettikten sonra kariyerine yalnızca reklam projeleriyle devam ediyor.
  • Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2019'da ilk oğulları Karan'ı, 2023'te ikinci çocukları Kerem'i dünyaya getirdi.
  • Fahriye Evcen'in yeni saç stili, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda dikkat çekti ve gündem oldu.

Ekranlara veda ettiği günden bu yana daha sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden Fahriye Evcen, kariyerine yalnızca reklam projeleriyle devam ediyor.

Geniş kitleler tarafından "Yaprak Dökümü" dizisinde canlandırdığı Necla karakteriyle tanınan oyuncu, özel hayatını ise gözlerden uzak yaşamayı seçiyor.

EVLİLİĞİ TÜM HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Evcen, "Çalıkuşu" dizisinin setinde tanıştığı meslektaşı Burak Özçivit ile evlendikten sonra ailesini ön planda tutan bir hayat kurdu.

Çift, 2019 yılında ilk oğulları Karan'ı, 2023'te ise ikinci çocukları Kerem'i dünyaya getirdi.Zaman zaman haklarında çıkan ayrılık iddialarıyla magazin gündemine gelseler de, Özçivit ve Evcen bu söylentileri her defasında net bir şekilde yalanladı.

SON HALİ AĞIZLARI AÇIKTA BIRAKTI

Ünlü çift son olarak küçük oğulları Kerem için düzenledikleri doğum günü kutlamasıyla gündeme geldi. Sade bir ortamda, aile arasında yapılan kutlamadan paylaşılan kareler sosyal medyada ilgi gördü.

Fotoğraflarda Fahriye Evcen'in yeni saç stili dikkat çekti. Kahkül kestiren oyuncunun bu değişimi, takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı ve kısa sürede gündem oldu.

