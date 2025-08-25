Fahriye Evcen'den "Her şey yolunda" paylaşımı

Fahriye Evcen'den 'Her şey yolunda' paylaşımı
Magazin gündemini meşgul eden boşanma ve şiddet iddialarının ardından Fahriye Evcen'den dikkat çeken bir hamle geldi. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından tatil karelerini paylaşarak eşi Burak Özçivit'e de yer verdi. Çiftin samimi pozları, "Her şey yolunda" mesajı olarak yorumlandı.

Türk televizyon dünyasının en gözde çiftlerinden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, son dönemde özel hayatlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. "Çalıkuşu" dizisinin setinde başlayan aşklarını 2017'de evlilikle taçlandıran ikili, uzun süre "örnek aile" olarak anıldı. Ancak son yıllarda birlikte paylaşım yapmamaları ve sosyal medyadaki hareketleri, evliliklerinde kriz yaşandığı iddialarını beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Fahriye Evcen'in Instagram hesabından "Özçivit" soyadını kaldırması, boşanma söylentilerini yeniden gündeme getirdi. Kısa süre sonra bu soyadı tekrar eklemesi ve çiftin samimi bir kare paylaşması, "her şey yolunda" mesajı olarak yorumlandı. Ancak Beyaz Magazin programında ortaya atılan iddialar tartışmaları alevlendirdi. Çiftin evinde şiddetli bir kavga yaşandığı, komşuların sesleri duyduğu ve tartışmanın tatil sırasında da devam ettiği öne sürüldü.

"BİRAZ SAYGINIZ OLSUN"

Gündeme bomba gibi düşen bu haberin ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Çift ise konuya dair ortak bir açıklama yayımlamıştı, "Aile hayatına, aile kurumuna biraz saygınız olsun. İddia adı altında bize, ailemize yapılan bu gerçek dışı haberlerle yıpratma çabası devam ederse bunu yapanlarla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır."

MUTLULUKLARINI PAYLAŞTI

Yaşananların ardından asılsız iddialara prim vermeyen Fahriye Evcen'den peş peşe fotoğraf paylaşımları geldi. Ağustos ayına ait karelerini yayınlayan güzel oyuncu, eşi Burak Özçivit'e de yer verdi. Bu paylaşımlar, çiftin cephesinden gelen dolaylı bir "biz iyiyiz" mesajı olarak yorumlandı.

