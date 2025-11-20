Haberler

Evrim Akın'dan Asena Keskinci'nin iddialarına yanıt

Evrim Akın'dan Asena Keskinci'nin iddialarına yanıt
Ünlü oyuncu Evrim Akın'dan, geçmiş yıllarda ekrana gelen "Bez Bebek" dizisinde birlikte rol aldığı Asena Keskinci'nin kendisi hakkında ortaya attığı iddialara yanıt geldi. Akın'ın avukatı aracılığıyla konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Keskinci'nin iddiaları için 'asılsız, hayal ürünü ve tamamen gerçek dışı' ifadeleri kullanıldı.

  • Asena Keskinci, Evrim Akın'ın kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia etti.
  • Evrim Akın, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada tüm iddiaları kesin bir dille reddetti.
  • Evrim Akın, Asena Keskinci ile son 3 yılda sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik olduğunu belirtti.

Bir dönem ekranların sevilen yapımları arasında yer alan "Bez Bebek" dizisinde hayat verdiği "Yağmur" karakteriyle tanınan Asena Keskinci'nin yıllar sonra ortaya attığı iddialar gündemde geniş yer buldu. Keskinci, Dizideki rol arkadaşı Evrim Akın'ın kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını öne sürdü.

EVRİM AKIN CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Asena Keskinci'nin sözlerinin ardından Evrim Akın, avukatı aracılığıyla yazılı bir açıklama yayımlayarak tüm iddiaları kesin bir dille reddetti. Açıklamada, Keskinci'nin anlatımlarının "asılsız, hayal ürünü ve tamamen gerçek dışı" olduğu belirtildi.

Akın'ın hakkındaki iddialara yanıtı şu şekilde: "19 Kasım 2025 akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden dizi oyuncusu Asena Keskinci tarafından yapılan birtakım açıklamalar sebebi ile basına yansıyan ve müvekkilim Evrim Akın'ın kastedildiğinden bahisle bazı haberler yapıldığı anlaşılmıştır. Anılan kişi tarafından bahsedilen olay ve iddialar tümüyle afaki, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. Öncelikle belirtilmelidir ki bu veya benzeri her türlü husus tümüyle müvekkilimin özel hayatına ilişkin olup gerçek dışı her türlü iddia müvekkilimin özel hayatına saldırı niteliğindedir. Kaldı ki müvekkilim ile haberlerde adı geçen Sayın Güray Keskinci arasında son 3 yıllık süre içerisinde sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik mevcut olup, bunun yıpratılmasına dair her türlü haksız girişime karşı yasal yollara müracaat edilmiştir ve edilecektir. Ayrıca Müvekkilimin çocuklara ilişkin programları kamuoyunun malumu olup tüm bu süreçler sevgi ve memnuniyetle yürütülmüştür. Dolayısıyla bu durumun aksi yönündeki bu ve benzeri her türlü söylem, paylaşım, içerik ve benzeri hususlar hakkında her türlü hukuki, cezai ve idari başvuru haklarımızı saklı tuttuğumuzu önemle bildiririz. Bu vesile ile yapılan her türlü açıklama ve iddiayı kesin bir dille reddettiğimizi bildirir, bu hususları kamuoyunun bilgisine su sunarız. Saygılarımızla."

NE OLMUŞTU?

Asena Keskinci, geçtiğimiz günlerde Evrim Akın'ın yılbaşı ağacı süslediği bir videoya denk geldiğini, bunun ardından yıllardır sakladığı bazı yaşanmışlıkları paylaşmaya karar verdiğini söylemişti. Çocuk yaşta yer aldığı "Bez Bebek" setinde Evrim Akın'ın kendisine kötü davrandığını iddia eden Keskinci, o yıllarda ailesinin boşanma sürecinde olduğunu kaydederek Akın'ın kendisine "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini ileri sürmüştü.

Keskinci ayrıca Akın'ın yüzüne sigara dumanı üflediğini ve "Birazdan kanser olacaksın. Çünkü çocuklarda böyle olur" dediğini iddia etmişti. Genç oyuncu, yapım ekibinin Akın'ın ağır ilaçlar kullandığını söyleyerek ondan uzak durmasını istediklerini belirtmişti. İddialar bununla da sınırlı kalmamış ve Keskinci, ailesinin dağılmasında Akın'ın payı olduğunu öne sürerek, annesinden babasının numarasını "barıştırma" bahanesiyle alıp daha sonra babasıyla birlikte olduğunu da dile getirmişti.

