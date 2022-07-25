Evliliklerindeki krizi atlatan Alişan ve Buse Varol, tatilde aşk tazeledi - Haberler

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Evliliklerindeki krizi atlatan Alişan ve Buse Varol, tatilde aşk tazeledi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Geçtiğimiz aylarda boşanma eşiğinden dönen Alişan ve Buse Varol, tatil yapmak için Bodrum'a gitti. Zor günleri geride bırakan çift, el ele gezerek aşk tazeledi.

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan, geçtiğimiz şubat ayında iki çocuğunun annesi Buse Varol ile boşanmanın eşiğine geldi. Uzun süre evliliklerinde krizi çözmeye çalışan çift, birlikte zaman geçirerek sorunları çözdü. Krizi atlatan ikili, çocuklarıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı.

EL ELE YÜRÜDÜLER

Habertürk'te yer alan habere göre; Bodrum'da görüntülenen çift, gün boyu çocuklarıyla zaman geçirdi. Bir ara oğluyla plajda kum oynayan Varol, eşi Alişan'la da el ele yürüyerek aşk tazeledi. Bikiniyle görüntülenen iki çocuk annesi Buse Varol'un eski formuna geri dönmesi de dikkatlerden kaçmadı.

ALİŞAN'DAN TATİL PAYLAŞIM

2,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından eşine sarıldığı bir fotoğrafı paylaşan Alişan, "Uzun zaman olmuştu birlikte fotoğraf koymayalı. Sağlık olsun da sevgi hep daim" notunu yazdı.

Evliliklerinde krizi atlatan Alişan ve Buse Varol, tatilde aşk tazeledi

Evliliklerinde krizi atlatan Alişan ve Buse Varol, tatilde aşk tazeledi

Evliliklerinde krizi atlatan Alişan ve Buse Varol, tatilde aşk tazeledi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Buse Varol Instagram Bodrum Alişan Magazin Haberler

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