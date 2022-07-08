Evlilik Sorusuna Hayranlarını Üzen Cevap!

Sevgilisi Alp Navruz ile kısa ama keyifli bir tatil yaptıklarını dile getiren Ayça Ayşin Turan, "Önümüz bayram. Önce ailemin yanına gideceğim, ardından da Assos'ta 'İnandır Beni' adlı film için sete çıkacağız. Sette olmayı çok özledim. Ekin Koç ile film çalışmalarında tanıştık" diye konuştu.

"GENETİĞE BORÇLUYUM"

Alp Navruz ile Bodrum'da tatilde görüntülenen Turan, "Fit vücudunuz çok konuşuldu. Fiziğinizi nasıl koruyorsunuz?" sorusuna, "Sağlıklı besleniyorum, çok su içiyorum ve spor yapmaya özen gösteriyorum. Ama tabii ki biraz da genetiğime borçluyum sanırım. Tatlı çeşitlerini de seviyorum ama çok yemiyorum" diye yanıt verdi.

"EVLİLİK TEKLİFİ GELİRSE..."

Sevgilisi Alp Navruz'la ilgili soruları "Her şey iyi gidiyor işte bildiğiniz gibi" sözleriyle teşekkür ederek geçiştiren oyuncu, "Evlilik teklifi geldi mi?" denilince önce şaşırıp, sonra kahkaha attı. Ardından, "Teşekkür ederim arkadaşlar... Evlilik teklifi olursa haberiniz olur. Siz de çok fenasınız! Hep bekleyip bekleyip son anda bu soruları soruyorsunuz" diye çıkıştı.

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan kimdir, nereli, kaç yaşında; Ayça Ayşin Turan, 1992 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam ederken ilk ekran önü deneyimine 'Dinle Sevgili' adlı diziyle başlayan Ayça Ayşin Turan, ekran önündeki yolculuğuna 'Karagül' dizisindeki Ada karakteriyle devam etti. Ünlü isim Sevimli Tehlike, Ada Masalı ve Meryem dizilerinde rol aldı.

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