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Evlilik kararı alan Deniz Çakır ilk kez konuştu: Aniden karşına doğru insan çıkabiliyor

Magazin Haberleri

Bir süredir aşk yaşadığı Bilgehan Baykal ile evlilik kararı aldı. Dün gece Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Çakır, "Aniden insanların hayatına doğru insanlar çıkabiliyor. Tarihsel olarak bilmiyorum ama, evet evlilik kararımız magazine düştü" dedi.

Son zamanlarda Sumru Yavrucuk ile başrolü paylaştığı "Tatavlada Son Dans" isimli oyunuyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Deniz Çakır, bir süredir aşk yaşadığı Bilgehan Baykal ile evlilik kararı aldı. Dün gece Fatih Altaylı'nın Bire Bir programına konuk olan Çakır, özel hayatıyla ilgili samimi bir açıklama yaptı.

"EVLENİYORUZ"

Fatih Altaylı'nın, "Evleniyormuşsun" demesi üzerine evlilik haberini doğrulayan Deniz Çakır, "Aniden insanların hayatına doğru insanlar çıkabiliyor. Tarihsel olarak bilmiyorum ama, evet evlilik kararımız magazine düştü" ifadelerini kullandı.

Evlilik kararı alan Deniz Çakır ilk kez konuştu: Aniden hayatına doğru insan çıkabiliyor

"KORKUNÇ BİR ŞEY YAŞADIK, İŞİMİZİ YAPARAK İYİLEŞMEYE İHTİYACIMIZ VAR"

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Oyununun depremden dolayı durdurulduğunu söyleyen Çakır, "Bize oynayın deseler zaten oynayamayız. Hepimiz mahvolduk. Çok korkunç bir şey yaşadık, yaşamaktayız. Elimizden gelen her şeyi maddi manevi yapmaya çalışıyoruz. Depremin üzerinden 1 ay geçti, bizim de işimiz bu, biz de işimizi yaparak iyileşmek zorundayız. Bazı belediyeler, mahalle baskısından dolayı hala sahne vermiyorlar bize. İnsanların geçim kaynağı bu, tiyatroyu bir sirk olarak mı görüyorlar acaba? Biz de depremin ertesi günü oynamak istemeyiz ama, 1 ay geçmiş, bizim de işimizi yaparak iyileşmeye ihtiyacımız var. Bazı belediyeler, sahne boş ama, bayrama kadar vermiyoruz diyorlar. Ruh sağlığımızı da kaybetmeyelim oynayalım, tiyatronun ne demek olduğunu bilmiyorlar ne acı ki" dedi.

Evlilik kararı alan Deniz Çakır ilk kez konuştu: Aniden hayatına doğru insan çıkabiliyor

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Yorumlar (1)

metin Alkacir:

merhaba, galiba kendine yakışan bir Tip bulmuş Deniz çakır. Deniz çakır Deniz Akkaya gibi bir güzel karıya sahip olamadım ve çok üzgünüm gardaşlar.

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