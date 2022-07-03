Evliliğe Yeşil Işık Yaktı!

"Hayatınızda birisi var mı, neden paylaşmıyorsunuz?" sorusuna Mehmet Ali Erbil "Şu an paylaşılcak birisi yok, aşk kimyasal bir şey insanın bütün hücrelerine dokunuyor." dedi. Muhabirlerin "Mehmet Ali Erbil bir kez daha evlenir mi?" sorularına ise yanıt veren Mali, "Neden olmasın, hayat arkadaşı çok önemli, yalnızlık Allaha mahsus. Evlilikte yaşa bakmam ki. Bakarsın benden büyük olur 30-35 yaşında" diyerek tekrardan evlenebileceğinin sinyalini verdi. Gürkan Şef'in, Mehmet Ali Erbil'e tatlı uzatması sonrası Mali adını söylemediği kız arkadaşına elleri ile tatlı yedirdi.

"SADİ FUTBOLCU OLSUN"

Geçtiğimiz günlerde oğlu Ali Sadi'nin doğum gününü kutlayan Mehmet Ali Erbil, "Z kuşağına ayak uydurmaya çalışıyoruz. Kendisi şu an yurt dışında kampta, tek hayalimiz İnter'e girmesi." diyerek güldürdü.

Sosyal medyada, gittiği bir hastanede "2 dakikalık muayene için bin 300 TL verdim." cümleleri ile sitemde bulunan Erbil, "Bazıları beni eleştirmiş mesela ama orda birisi ile konuştuk, annesinin bacağı kırılmış ve alçıya alınmış 120 bin TL ödemiş. Bir alçı ne kadar edebilir ki? Birçok kişi biraz da olsa biraz imtiyaz bekler, bir ayrıcalık bekler. Ben de ayrıcalık beklerdim." diyerek isyanını yineledi.

"Z KUŞAĞI İLE İŞ YAPINCA BAŞIMIZA BELA GELİYOR"

En son Ece Ronay ile bir projede yer alan ve taciz sonrası davalık olan Mehmet Ali Erbil'e muhabirler "Tekrardan Z kuşağı ile bir proje olur mu?" sorusuna Erbil "Z kuşağını incelemeden çalışmayacağım. Önce inceleyeceğiz, ondan sonra. Körü körüne hiçbir şey olmuyor. Başımıza bela geliyor." dedi.

"KENDİSİNİN GÜZELLİK UZMANIYIM"

Kendi aracına binerek uzaklaşan ve mekanda samimi şekilde eğlendiği koz arkadaşını başka bir araba ile göndermeye çalışan Mali, tek başına mekandan ayrıldı. İsmini söylemeyen gizemli kız arkadaşı ise basın mensuplarına "Kendisinin güzellik uzmanıyım. Başka bir şey yok." dedi. Muhabirlerin "İleride olabilir mi peki?" sorusuna ise "Teşekkürler diyerek." kaçamak cevap verdi.

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