'Eveeet' notuyla paylaştı! Aslı Enver, sevgilisi Berkin Gökbudak ile evlendi

Bir süredir sevgilisi Berkin Gökbudak'la aşk yaşayan Aslı Enver, evlendiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımda evlendiğini duyurdu. Enver'in paylaştığı fotoğrafa "Eveeet" notunu düşmesi ise dikkat çekti.

Sevilen oyuncu Aslı Enver, 2019 yılında Murat Boz'la ayrılmasının ardından eski Milli Basketbolcu, Kerem Tunçeri ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bu ilişkisi de beklediği gibi gitmeyen Enver, bir süre sonra bu birlikteliğini noktalamıştı.

HAYATININ AŞKINI BULDU

Kerem Tunçeri ile ayrılmasının ardından Berkin Gökbudak ile ilişki yaşamaya başlayan Aslı Enver, sosyal medya hesabından sürpriz bir müjde paylaşımında bulundu. Sevgilisi Berkin Gökbudak ile gelinlik ve damatlıklı pozlarını paylaşan Aslı Enver, gönderisinin altına ise "Eveeet" notunu düştü.

SADE BİR DÜĞÜN YAPTI

Öte yandan aile arasında kıyılan sade bir nikahla hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.

İşte nikahtan kareler: