Estetiğin dozunu kaçıran Adriana Lima'nın gözleri küçücük kaldı

Dünyaca ünlü süper model Adriana Lima, Los Angeles'ta düzenlenen bir galada boy gösterdi. Siyah ve kırmızı renklerinden oluşan kombiniyle dikkatleri üzerine çeken model, Fransız askı yöntemiyle yüzünü fazla gerdirince gözleri küçücük kaldı.

Geçtiğimiz sene ağustos ayında 3. çocuğunu dünyaya getiren ve kısa süre içinde hamilelik kilolarını veren dünyaca ünlü model Adriana Lima, Los Angeles'ta düzenlenen bir galada görüntülendi. Şıklığıyla adından söz ettiren Lima, yüzüne yaptırdığı estetikten dolayı gözleri çekildi.

YÜZÜNÜ FAZLA GERDİRDİ

Açlık Oyunları: Kuşların Ve Yılanların Şarkısı adlı filmin Los Angeles'taki galasında boy gösteren model, siyah kırmızı detaylı elbisesini kırmızı topuklu ayakkabıyla tamamladı. Kırmızı rujla göz kamaştıran Adriana Lima, yüzüne yaptırdığı estetiğin dozunu kaçırdı. Fransız askı yöntemiyle yüzünü gerdiren 42 yaşındaki modelin gözleri de çekildiği için küçücük kaldı. Adriana Lima'nın yeni imajı sosyal medya kullanıcıları tarafından hiç beğenilmedi.

İşte Adriana Lima'nın son hali...