Esra Erol'un canlı yayında ortalık karıştı! Günlerdir aranan kadın yerinden fırlayıp saldırmaya çalıştı
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Oğlu Muhammet İsmail Akgül ile Esra Erol'un programına katılan anne Melek Akgül, kızı Hülya Akgül'e bir türlü ulaşamadıklarını ve hayatından şüphe ettiklerini söyleyerek yardım istedi. 60 gün sonra bulunan ve canlı yayına gelen Hülya, kaybolmasında payı olduğunu söylediği Nebahat Hanım'a saldırdı. Koşarak Nebahat Hanım'ın üzerine giderek şişe fırlatan Hülya, ekip tarafından güçlükle sakinleştirildi.
Geçtiğimiz günlerde Esra Erol'da programına oğlu Muhammet İsmail Akgül ile katılan anne Melek Akgül kızı Hülya Akgül'e bir türlü ulaşamadıklarını, günlerdir hiç bir haber alamadıklarını söyledi. Esra Erol'dan yardım isteyen acılı anne öldüğünden şüphe ettiklerini de belirtti.
Kayıp Hülya Akgül'ü bulmak için Esra Erol ve ekibi günlerce sokak sokak kayıp Hülya'yı aradı. Her ihbar değerlendirildi. Fakat Hülya Akgül'e ait en ufak bir ize rastlanmadı. Doğan Güllüoğlu'ndan şüphelenen aile, Hülya Akgül bulunana kadar canlı yayında Doğan'ın Hülya'yı öldürdüğünü iddia etti.
Esra Erol ve ekibinin yoğun çalışmaları sonucu Hülya Akgül'ün, Bursa Küçükbalıklı ilçesinde çadırda yaşadığı ve dilencilik yaptığı belirlendi. Herkesin hayatından endişe ettiği Hülya Akgül dün canlı yayına çıktı. Anne, kardeş ve Hülya'nın kavuştuğu anlar da ise gözyaşları sel oldu.
Yaşadıklarından bahseden Hülya'nın, başına gelenler olaylarda payı olduğunu iddia ettiği Nebahat Hanım'la da yüzleşti. Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Hülya, önce yerinden koşarak Nebahat Hanım'ın üzerine saldırmaya çalıştı. Set ekibinin müdahalesiyle uzaklaştırılan Hülya, bu sefer de bulduğu su şişesini fırlattı.