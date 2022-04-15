Esra Erol'un canlı yayında ortalık karıştı! Günlerdir aranan kadın yerinden fırlayıp saldırmaya çalıştı

Geçtiğimiz günlerde Esra Erol'da programına oğlu Muhammet İsmail Akgül ile katılan anne Melek Akgül kızı Hülya Akgül'e bir türlü ulaşamadıklarını, günlerdir hiç bir haber alamadıklarını söyledi. Esra Erol'dan yardım isteyen acılı anne öldüğünden şüphe ettiklerini de belirtti.

GÜNLERCE ARANDI

Kayıp Hülya Akgül'ü bulmak için Esra Erol ve ekibi günlerce sokak sokak kayıp Hülya'yı aradı. Her ihbar değerlendirildi. Fakat Hülya Akgül'e ait en ufak bir ize rastlanmadı. Doğan Güllüoğlu'ndan şüphelenen aile, Hülya Akgül bulunana kadar canlı yayında Doğan'ın Hülya'yı öldürdüğünü iddia etti.

AİLENİN BULUŞMASINDA GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Esra Erol ve ekibinin yoğun çalışmaları sonucu Hülya Akgül'ün, Bursa Küçükbalıklı ilçesinde çadırda yaşadığı ve dilencilik yaptığı belirlendi. Herkesin hayatından endişe ettiği Hülya Akgül dün canlı yayına çıktı. Anne, kardeş ve Hülya'nın kavuştuğu anlar da ise gözyaşları sel oldu.

CANLI YAYINDA SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Yaşadıklarından bahseden Hülya'nın, başına gelenler olaylarda payı olduğunu iddia ettiği Nebahat Hanım'la da yüzleşti. Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Hülya, önce yerinden koşarak Nebahat Hanım'ın üzerine saldırmaya çalıştı. Set ekibinin müdahalesiyle uzaklaştırılan Hülya, bu sefer de bulduğu su şişesini fırlattı.